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Экспозиция полотен «Человек и время» для зрителей «18+» представлена в Бресте

17.01.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

16 января в Выставочном зале ООКЦ на Советской открылась первая выставка 2020 года. Экспозиция живописных полотен «Человек и время» художника из Кобрина Сергея Костюка предназначена для зрителей «18+».

Экспозиция полотен «Человек и время» для зрителей «18+» представлена в Бресте

55 работ. Огромных и относительно небольших. Много краски – яркой, насыщенной, живой, говорящей.

Экспозиция полотен «Человек и время» для зрителей «18+» представлена в Бресте

Много нетрадиционных для классической живописи материалов, которые прибавляют картинам динамики и объема – мех, металл, дерево, использованные тюбики, «забытые» в красочном слое перчатки и кисти.

Экспозиция полотен «Человек и время» для зрителей «18+» представлена в Бресте

Яркие образы, собранные из мозаики цветовых пятен, иногда обрамленных четко прописанным черным контуром.

 
 
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  16 января в Выставочном зале ООКЦ на Советской открылась первая выставка 2020 года. Экспозиция живописных полотен «Человек и время» художника из Кобрина Сергея...
 
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