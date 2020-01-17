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Экспозиция полотен «Человек и время» для зрителей «18+» представлена в Бресте
17.01.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
16 января в Выставочном зале ООКЦ на Советской открылась первая
55 работ. Огромных и относительно небольших. Много краски – яркой, насыщенной, живой, говорящей.
Много нетрадиционных для классической живописи материалов, которые прибавляют картинам динамики и объема – мех, металл, дерево, использованные тюбики, «забытые» в красочном слое перчатки и кисти.
Яркие образы, собранные из мозаики цветовых пятен, иногда обрамленных четко прописанным черным контуром.
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16 января в Выставочном зале ООКЦ на Советской открылась первая выставка 2020 года. Экспозиция живописных полотен «Человек и время» художника из Кобрина Сергея...
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