Экспозиция полотен «Человек и время» для зрителей «18+» представлена в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

16 января в Выставочном зале ООКЦ на Советской открылась первая выставка 2020 года. Экспозиция живописных полотен «Человек и время» художника из Кобрина Сергея Костюка предназначена для зрителей «18+».





55 работ. Огромных и относительно небольших. Много краски – яркой, насыщенной, живой, говорящей.





Много нетрадиционных для классической живописи материалов, которые прибавляют картинам динамики и объема – мех, металл, дерево, использованные тюбики, «забытые» в красочном слое перчатки и кисти.





Яркие образы, собранные из мозаики цветовых пятен, иногда обрамленных четко прописанным черным контуром.