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Новогодняя афиша г. Солигорска. Отметим праздник на Центральной площади. АНОНС.
17.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 декабря 2019 22:31 3159
Новогодняя афиша г. Солигорска. Отметим праздник на Центральной площади. АНОНС.
Уважаемые жители и гости Солигорского района! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Новому 2020 году.
Любой праздник — это событие, которое запоминается на всю жизнь. А особенно ярко запоминаются праздники в детстве. И вот приближается замечательная и самая долгожданная новогодняя пора, это самое волшебное время, наполненное сюрпризами, подарками и чудесами. Подарите своим детям сказку, сделайте новогодние праздники для них самыми незабываемыми!
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24 декабря 2019 22:31 3159 Новогодняя афиша г. Солигорска. Отметим праздник на...
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