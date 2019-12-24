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Новогодняя афиша г. Солигорска. Отметим праздник на Центральной площади. АНОНС.

17.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 декабря 2019 22:31 3159

Новогодняя афиша г. Солигорска. Отметим праздник на Центральной площади. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

Уважаемые жители и гости Солигорского района! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Новому 2020 году. 

Новогодняя афиша г. Солигорска. Отметим праздник на Центральной площади. АНОНС.

Любой праздник — это событие, которое запоминается на всю жизнь. А особенно ярко запоминаются праздники в детстве. И вот приближается замечательная и самая долгожданная новогодняя пора, это самое волшебное время, наполненное сюрпризами, подарками и чудесами. Подарите своим детям сказку, сделайте новогодние праздники для них самыми незабываемыми!

24 декабря 2019г. ВТОРНИК.

15:00-16:00 — благотворительная новогодняя ёлка для семей, воспитывающих детей-инвалидов, «Загляни в волшебный мир сказки» (танцевальное фойе Дворца культуры г. Солигорска).

27 декабря 2019 г. ПЯТНИЦА.

11:00-12:00 — спектакль «Новогоднее путешествие» по мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы» (театральный зал Дворца культуры г. Солигорска)
.

18:00-19:00 — Шествие Дедов Морозов и Снегурочек (ул. Ленина-Центральная площадь).
30 декабря 2019г. ПОНЕДЕЛЬНИК.

19:00-22:00 — новогодняя дискотека для учащихся солигорских колледжей «Зачекинимся у ёлки» (Скай-бар Дворца культуры г. Солигорска).

31 декабря 2019г. ВТОРНИК.

18:00-20:00 — танцевально-игровая программа у Новогодней ёлки для детей и родителей «Новогодние забавы у ёлки» (Центральная площадь).

1 января 2020 г. СРЕДА.

01:00-02:00 — театрализированный концерт «Однажды в новогоднюю ночь» (Центральная площадь).

02:00-03:00 — дискотека.

Новогодняя афиша г. Солигорска. Отметим праздник на Центральной площади. АНОНС.

Отдел новостей «Солигорск — Новости»

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Теги: Новости
 
 
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24 декабря 2019 22:31 3159 Новогодняя афиша г. Солигорска. Отметим праздник на...
 
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