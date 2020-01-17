Таксист, насмерть сбивший женщину в центре Витебска, выехал на переход со скоростью 75 км/ч

Источник материала: Tut.by

Прокуратура области направила в суд Железнодорожного района Витебска уголовное дело в отношении таксиста, который 8 сентября прошлого года насмерть сбил на улице Замковой 42-летнюю женщину. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Следствие установило, что 29-летний М. около половины первого ночи 8 сентября 2019 года, находясь в утомленном состоянии, управлял Renault Logan. Он ехал по улице Замковой в направлении к нерегулируемому перекрестку со скоростью около 75 км/ч.

Светофоры в это время уже не работали. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не снизил скорость. Здесь он сбил 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Она умерла на месте.

Таксиста обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. До суда он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.