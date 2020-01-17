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Загадка на выходные. Сколько метров пробежит ящерица?
Источник материала: Tut.by
Эта задача изначально предназначена для учеников седьмого класса, но, кажется, здесь есть над чем поломать голову и взрослым. Более того, говорят, что подростки решают ее успешнее из-за меньшей зашоренности. Предлагаем вам попробовать свои силы и дать верный ответ.
Четверо школьников наблюдают за ящерицей 30 секунд. Каждый из них следит за ней ровно 10 секунд. За это время он видит, что ящерица пробежала 1 (один) метр. Ни одной секунды ящерица не остается без присмотра.
Вопрос: могла ли ящерица пробежать за это время 4 метра? Ответ нужно обосновать.
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На первый взгляд все очевидно. Но задача не так проста.
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