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Загадка на выходные. Сколько метров пробежит ящерица?

17.01.2020 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эта задача изначально предназначена для учеников седьмого класса, но, кажется, здесь есть над чем поломать голову и взрослым. Более того, говорят, что подростки решают ее успешнее из-за меньшей зашоренности. Предлагаем вам попробовать свои силы и дать верный ответ.


Фото: unsplash.com

Четверо школьников наблюдают за ящерицей 30 секунд. Каждый из них следит за ней ровно 10 секунд. За это время он видит, что ящерица пробежала 1 (один) метр. Ни одной секунды ящерица не остается без присмотра.

Вопрос: могла ли ящерица пробежать за это время 4 метра? Ответ нужно обосновать.

Ответ и решение, как обычно, дадим в этом же тексте в понедельник.

 
 
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