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Найти человека: в Минске ищут пропавшего школьника
Источник материала: Партизан
В Минске милиция ведет поиски пропавшего 16-летнего подростка.
Мальчик ушел из дома вчера утром и до сих пор не вернулся.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Подростка зовут Никита Тимирбулатов, в Минске проживает на улице Кнорина.
Школьник ушел из дома накануне утром, с тех пор о его местонахождении нет информации. Мать мальчика надеялась, что сын вернется, поэтому сообщила о его исчезновении в милицию только сегодня в 7 часов вечера.
Приметы пропавшего: выглядит на 17-18 лет, рост 177 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы до плеч.
В день исчезновения мальчик был в сером пальто до колена, темных джинсах, коричневой шапке и черных ботинках, пишет
МВД просит граждан, располагающих информацией о местонахождении ребенка, сообщить об этом в милицию.
Фото: МВД
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В Минске милиция ведет поиски пропавшего 16-летнего подростка.
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