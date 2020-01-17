Конор победит нокаутом, «МЮ» проиграет «Ливерпулю», а «зубры» - «Спартаку». Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте чемпионы по смешанным единоборствам из Академии ММА Вадим Куцый и Михаил Одинцов предложили разные ставки на досрочную победу Конора Макгрегора в первом бою за пятнадцать месяцев, а наш эксперт Сергей Чалый настраивается на поражение своей любимой команды — «Манчестер Юнайтед». Спортивный журналист Кирилл Клименков после серии из пяти выигранных ставок верит в успех спартаковцев в матче с хоккейным «Динамо».

Куцый: В чемпионской речи Конор обязательно скажет что-нибудь о Хабибе

Кто: Вадим Куцый, профессиональный боец MMA (рекорд — 13−1), чемпион мира по смешанным единоборствам по версии Le roi du fight.

Предыдущая ставка: не прошла , не прошла .

В этот раз ставит на бой между Конором Макгрегором и Дональдом «Ковбоем» Серроне 19 января.

Фото из личного архива Вадима Куцого

— Поставлю, конечно же, на победу Макгрегора, — уверенно говорит Вадим. — Победу во втором раунде. Каким способом? Техническим нокаутом.

Думаю, Ковбой сможет выдержать первый раунд, хотя, понятно, Макгрегор дает хороший старт, быстро включается в работу. Ковбою придется терпеть, что, впрочем, ему свойственно. Серроне начинает схватки медленно. Он будет работать вторым номером. В случае чего выбрасывать колено навстречу оппоненту или сближаться с ним, а лучше — прижимать Конора к сетке, висеть на нем и заставлять терять силы.

Ковбой прибавляет по ходу дела. В последних раундах он очень опасен, тогда как Конор выдыхается. После длительной работы у него падает «функционалка», и завершить бой он часто уже не в состоянии. Может быть, у него и вовсе нет побед в третьем, четвертом и пятом раундах. Так что по мере прохождения раундов шансы на успех Дональда будут возрастать.

Но, думаю, все решится во втором раунде. Ковбой под прессингом либо опустит голову, либо выполнит нырок или попытку уклониться от удара, на чем Конор его и поймает. Макгрегор пробьет левой рукой. Это может быть апперкот в варианте сдвоенного удара: апперкот и боковой удар. А вообще — непринципиально. Конор попадет, Ковбоя будет болтать из стороны в сторону, и судья остановит поединок.

Читать прогноз дальше Действительно нетипично то, что Конор выстраивает игру через удары слева. Его правая рука держит соперника в напряжении, а левая всегда наготове. «Ударка» и стойка у Макгрегора вовсе не боксерские, что неудивительно. ММА — совсем другой вид спорта. Со временем эти виды единоборств перестанут сравнивать. Приему Макгрегора многие пытались подражать, но ребят «роняли» через одного. Бывало, что и с ноги «роняли». Ну, а что, если руки у них опущены? Конору же удается проворачивать трюк за счет чувства дистанции и правильной оценки времени для атаки. Со стороны кажется, будто он ведет себя вальяжно, но нет — в таком варианте он максимально собран.

Конор Макгрегор в тренировочном лагере перед боем с Дональдом Серроне. Фото: instagram.com/thenotoriousmma В чемпионской речи Конор обязательно скажет что-нибудь о Хабибе Нурмагомедове (Макгрегор проиграл ему осенью 2018-го. — Прим. TUT.BY). Будь ставка на это, я обязательно поставил бы! Знаю, что на Западе как-то принимались ставки на то, придет ли Конор на пресс-конференцию в солнцезащитных очках. Неизвестно, в какой весовой категории хочет выступать Конор в следующем поединке. Вряд ли он останется в полусредней весовой категории, в которой выступает сейчас, — скорее, как все и ждут, перейдет в категорию до 70 кг. Он же хочет получить реванш с Хабибом. А Хабиб сказал, что идти в категорию 77 кг не будет.

UFC 246 Конор Макгрегор победит в 2-м раунде — да Коэффициент — 5,00



Одинцов: Поставлю сто долларов на победу Конора. Чуйка подсказывает, что он выиграет

Кто: Михаил Одинцов, профессиональный боец MMA (рекорд — 16−2), чемпион мира по смешанным единоборствам по версии World Warriors Fighting Championship.

Ставит (впервые) на бой между Конором Макгрегором и Дональдом «Ковбоем» Серроне 19 января.



Фото из личного архива Михаила Одинцова

— Склоняюсь к тому, что Конор победит техническим нокаутом, но в каком раунде, не берусь сказать, — признается Михаил, — Никогда деньги на спорт не ставил и ничего не понимаю в ставках. Но в этот раз поставлю сто долларов на досрочную победу Конора. Чуйка и то, что узнаю из интернета о подготовке Конора к бою, подсказывают, что он выиграет. Говорят, он заряжен побеждать. Я верю.

Давно «топлю» за Конора. Он очень много сделал для развития UFC. И они правильно поступили, что новое десятилетие открывают ивентом с его участием. Мне нравится, как дерется Конор. В бою с Хабибом тоже поддерживал его.

Конору сейчас нужно выйти на тропу побед после того поражения. Он должен выгрызть [победу в бою с Ковбоем] за счет работы ногами и удара левой рукой. Но каким именно способом он победит, опять же, не скажу. Конор — он же нестандартный боец. Будет пристреливаться, а потом поймает соперника на контратаке.

От Конора можно ожидать чего угодно. И все же рассчитываю, что бой закончится не позднее середины второго раунда. Конору не нужны длинные поединки. Макгрегор любит закончить все побыстрее.

UFC 246 Конор Макгрегор победит KO/TKO/DQ — да Коэффициент — 1,42



Чалый: «МЮ» может навязать борьбу. Либо развалится. Все-таки мы не ровня «Ливерпулю»

Кто: Сергей Чалый, экономист.

Пять последних ставок: прошла , не прошла , прошла , не прошла , не прошла .

В этот раз ставит на матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 19 января.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Маркус Рэшфорд из моего любимого «Манчестер Юнайтед» может пропустить матч с «Ливерпулем», и это отвратительно, — не скрывает озабоченности Сергей. — В матче третьего раунда Кубка Англии с «Вулверхэмптоном», который прошел в среду, Рэшфорд провел на поле всего пятнадцать минут: неудачно упал и держался за спину. Его заменили. Говорят, травма. Даже если он сможет сыграть с «Ливерпулем», то через боль и на фоне усталости. Вряд ли в таком состоянии он может много дать «МЮ».

В прошлой встрече команд в чемпионате, которая завершилась вничью и остается единственной непобедной для «Ливерпуля» в АПЛ в этом сезоне, за «МЮ» забил именно Рэшфорд. С начала чемпионата он забил больше, чем любой из лидеров атаки «Ливерпуля», — 14 раз (Садио Мане — 11, Мохамед Салах — 10). Так что потеря Маркуса все меняет для «Юнайтед». Впереди у нас остаются Антони Марсьяль и Дэниэл Джеймс с низким КПД.

При этом самым уязвимым местом «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем» считаю центр поля, где не будет ни Скотта Мактоминея (не готов), ни Поля Погба, который если и выкладывается, то только в играх за сборную и для постов в Instagram. Вероятно, в пару к Фреду поставят Неманью Матича, но он медленный. Серб годится для игры против команд, которые глубоко садятся, но как он поможет в организации контратакующих действий?

Читать прогноз дальше Еще я боюсь за левый фланг обороны «МЮ» — там Брэндон Уильямс. Ему 19 лет. Как он справится с Мо Салахом, Алексом Окслейдом-Чемберленом и Трентом Александером-Арнольдом? Хотя приложит усилия, в этом сомнений нет. Любая ставка на матч «Ливерпуля» и «Юнайтед» таит опасность. Никогда ранее за время участия в проекте Parimatch не ловил себя на такой мысли — и вот. Все-таки на «МЮ» результат не давит. Опыт побед над «Ливерпулем» при Уле Гуннаре Сульшере у футболистов есть. Молодежь бегущая. Получив пространство впереди, «МЮ» может навязать борьбу. Либо развалится и пропустит три мяча. Все-таки мы не ровня «Ливерпулю».

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк (справа) празднует вместе с партнерами взятие ворот Беларуси в отборе на Евро-2020. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY То есть, на мой вгляд, это будет матч на четыре результата: безголевая ничья, ничья с голами, минимальная победа «Ливерпуля», разгром для «МЮ». И я поставлю на то, что «МЮ» проиграет со счетом 1:2. К слову, уже год прошел с момента увольнения Жозе Моуриньо из «МЮ», и ведь его «поперли» как раз после поражения от «Ливерпуля» — 1:3. «Мерсисайдцы» тогда нанесли 36 ударов по воротам, из них 11 пришлись в створ. Полный разгром. После медового месяца с Сульшерем, во время которого случилась победа над «ПСЖ» в Лиге чемпионов, стало ясно, что у «МЮ» — гигансткие кадровые проблемы. А главая, скорее всего, заключается в менеджменте, который интересуют деньги, а не футбол. Существует опасность превратиться в «Арсенал». Что меня радует, так это возвращение к вертикальной игре, которая была характерна «МЮ» в конце 90-х и в начале 2000-х. А еще — попытка взращивать звезд, так как состоявшиеся игроки редко у нас приживаются.

Клименков: Спасибо, Крэйг, что предупредил о вероятности еще одной антирекордной серии

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Предыдущие ставки: прошла , прошла , прошла , прошла , прошла .

В этот раз ставит на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Спартак», который пройдет 21 января.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Минское «Динамо» вышло на финишную прямую двенадцатого сезона в Континентальной хоккейной лиге, — напоминает Кирилл. — Осталась лишь дюжина матчей, пусть и чертова.

Думаю, многие со мной согласятся: хочется, чтобы этот сезон для «зубров» побыстрее закончился. Мы устали от бесконечных поражений, новых антирекордов и заезженных оправданий. Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт недавно сказал , что если его подопечные вновь уступят двенадцать матчей подряд, то ему будет уже проще. Вряд ли сложнее будет и всем нам. Но спасибо, Крэйг, что предупредил о вероятности еще одной такой серии. Осталось лишь узнать, в каком из сезонов она может случиться. Теоретически еще можно успеть в этом.

Для минчан ситуация усугубляется тем, что концовка чемпионата насыщена поединками с топовыми соперниками. Впереди еще две встречи с «Автомобилистом», ЦСКА и «Локомотивом», по одной — с московским «Динамо», «Ак Барсом» и СКА.

Читать прогноз дальше «Спартак» к топам относить не будем, но с этим коллективом минчанам трудно «бодаться». Только за три матча со спартаковцами с начала сезона в ворота «зубров» влетело шестнадцать шайб. У москвичей сильная вратарская линия (Гудачек и Беспалов), элитные атакующие оборонцы (Херсли, Кутейкин, Рылов), надежные защитники-домоседы (Гончаров, Вишневские) и ряд техничных форвардов (Даугавиньш, Ганзл, Карсумс, Зубов, Хохлачев). Не забываем и про один из самых сильных тренерских дуэтов Знарок-Витолиньш.

Олег Знарок — наставник московского «Спартака». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY В предстоящем противостоянии на стороне «Спартака» выступает фактор мотивации. Если минчан пытаются заставить выкладываться на площадке эфемерными целями вроде «доказать, что не зря носишь джерси с зубром» и «биться за имя на спине», то задача команды Знарка вполне осязаема. От хельсинского «Йокерита» и московского «Динамо» «Спартак» находится на расстоянии каких-то пяти очков, и, если обгонит их, займет четвертое место в Западной конференции. Это позволит провести первые матчи плей-офф на домашней площадке. В предыдущих прогнозах я пытался играть на тоталах и ставках на отдельные периоды. Это приносило успех, но сейчас прогноз будет куда прозаичнее — любая победа «Спартака» в основное время. Букмекеры предлагают хороший коэффициент — 1,77. Поторопитесь, так как, вероятно, он еще упадет в цене.

Партнер проекта:

Parimatch поддерживает развитие спорта, ведущие команды и спортсменов. Конор Макгрегор стал первым глобальным амбассадором международной беттинговой компании Parimatch. Это партнерство стало громким событием. Parimatch: заряжен побеждать!