Источник материала: Кобринский вестник





Ростислав Кузьмич родился в Кобрине. С детства был активным, подвижным и любопытным малым. Проявлял интерес ко всему, но больше всего – к военной тематике. Парня привлекал армейский уклад жизни. Несмотря на то, что в роду у Ростислава нет военной династии, он, будучи подростком, понял, что станет у ее истоков.

– С детства очень любил смотреть военные фильмы, – рассказал Ростислав. – Особенно советские – они особенно близки, так как затрагивают события, которые пережили наши деды и прадеды. На выбор будущей профессии также повлияла встреча с офицером-идеологом в рамках профориентационной работы в нашей школе. Гость в погонах рассказывал нам о Военной академии. И тогда я точно решил, что буду поступать именно туда. И посвящу свою жизнь благородному делу служения Отечеству.

Родители Ростислава Галина Павловна и Анатолий Алексеевич положительно отнеслись к выбору сына. Они понимали, что это сложный и ответственный путь, но гордились, что я осмелился им пойти.

По словам Ростислава, поступить в Военную академию было несложно: в средней школе № 8 парню дали достаточно прочную базу знаний. Первые трудности появились лишь на курсе начальной военной подготовке, который раньше назывался курсом молодого бойца.

– Первый месяц в военной форме – это адаптационный период, – заметил Ростислав. – Если раньше я видел военную жизнь только снаружи, то сейчас оказался внутри. Нет, ничего сложного в курсантских буднях нет. Просто к ним нужно привыкнуть. Ведь в один день ранее привычный уклад жизни меняется кардинально. Но со временем понимаешь: курсантские годы – один из лучших периодов в жизни.

Ростислав уверен, что можно адаптироваться практически к любой сложной среде. Нашему земляку понадобилась неделя для того, чтобы привыкнуть к строгому распорядку дня.

– В первые дни я был немного рассеян, не все успевал, – вспоминает парень. – Но потом понял, что нужно планировать каждый день, чтобы он был максимально эффективным. В итоге я начал успевать все. И даже выкроил немало свободного времени.

Сейчас наш земляк – курсант третьего курса, осваивает специальность «Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил» на общевойсковом факультете ведущего военного вуза страны. На хорошем счету и у курсантов, и у командиров.

– Каждый день у курсантов проходит очень насыщенно, – рассказал Ростислав. – Но за весь прошедший период обучения больше всего мне запомнились практические занятия на полигоне. А именно – вождение БМП-2, стрельба из различного оружия, тактика. Все это очень познавательно и в то же время увлекательно.

В свободное время Ростислав занимается спортом и читает художественную литературу. Он уверен, что физическое и культурное развитие – неотъемлемые составляющие настоящего офицера. К слову, наш земляк уже выбрал для себя новую цель, к которой будет идти после выпуска из военного вуза, – дослужиться до звания “полковник”.

Татьяна Чернухо, фото автора.