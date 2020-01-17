Мертвый сезон мистера Лонсдейла. Невероятная история Конона Молодого

Источник материала: Аргументы и факты

17 января 1922 года родился советский разведчик-нелегал Конон Молодый.

«Разведчик должен выглядеть именно так»

В Советском Союзе был очень популярен вышедший на экраны в 1968 году фильм «Мертвый сезон», посвященный истории работающего на Западе разведчика-нелегала.

Со вступительным словом к зрителям в начале картины обращался настоящий нелегал — работавший в США советский разведчик Рудольф Абель. Однако в основу фильма были положены события из реальной биографии другого человека.

Актер Донатас Банионис, сыгравший главную роль, своего прототипа впервые увидел вовремя съемок кульминационной сцены — обмена советского разведчика на западного «коллегу». Баниониса предупредили, что прототип героя приедет в этот день.

Актер долго ждал, когда разведчик появится, а потом поинтересовался у режиссера Саввы Кулиша — не отменилась ли встреча? А Кулиш в ответ указал на ни чем непримечательного мужчину, стоявшего неподалеку.

«Вы не похожи на разведчика», — выпалил растерявшийся Банионис. «Разведчик и должен выглядеть именно так», — засмеялся в ответ мужчина. Это был Конон Молодый, один из самых известных нелегалов за всю историю советской внешней разведки.





Председатель КГБ при Совете министров СССР Владимир Семичастный (1-й слева) принимает советских разведчиков Рудольфа Абеля (2-й слева) и Конона Молодого (2-й справа). Фото: РИА Новости

Конон советский, тетя американская

Про Конона Молодого можно сказать так — «известный неизвестный». Имя это слышали многие, но не все знают, что, в отличие от других агентов советской разведки, работавших в Великобритании, Конон Молодый не иностранец, а москвич.

Он родился 17 января 1922 года в Москве в семье научных работников. Отец его, Трофим Кононович Молодый, был известным ученым-физиком, который, к сожалению, очень рано ушел из жизни. Молодый-старший умер от инсульта в возрасте 40 лет.

«Конон» — имя греческое. Его, к примеру, носил друг Архимеда Конон Сомосский. История церкви знает двух святых мучеников с таким именем и одного римского папу. Конон Никитич Зотов был одним из видных деятелей эпохи Петра Великого.

А советский Конон, рано потеряв отца, в возрасте 10 лет оказался в США. Сестра его матери, Анастасия, жила там еще с дореволюционных времен, и, навестив в СССР родственницу, оставшуюся вдовой с двумя детьми на руках, предложила забрать племянников к себе. Сестра Конона Наташа отказалась, а мальчик согласился.

Тетя Настя была состоятельной дамой, и племянник в Америке был отправлен в престижную школу. Кроме того, для него наняли репетиторов, и вскоре мальчик освоил не только английский, но и немецкий язык.

Анастасия собиралась устроить жизнь Конона в США — отправить его в университет, затем устроить на престижную работу. Еще одна родственница собиралась сделать его своим наследником. Словом, в Америке молодого Молодого ждало блестящее будущее.

Орден за «языков» из борделя

А он в возрасте 16 лет заявил — возвращаюсь в Москву! Соскучился по матери и сестре. Переубедить его тете не удалось.

Конон Молодый вернулся в СССР в 1938 году, в разгар «большого террора». С такой биографией и с такими родственниками за границей он запросто мог угодить в жернова. Возможно, спасло то, что был он на тот момент несовершеннолетним, а, быть может, на вновь прибывшего в Союз просто не обратили внимания. Как бы то ни было, он благополучно окончил школу в Москве, и в 1940 году был призван в Красную Армию.

Во время Великой Отечественной войны попал в подразделение разведчиков при артиллерийском дивизионе. Много раз ходил в тыл к немцам, брал «языков», был неоднократно награжден.

Сын Конона Трофим в одном из интервью вспоминал рассказ сослуживца отца — орден Красной Звезды Молодому достался за не совсем обычную операцию. Группа разведчиков обнаружила под Кенигсбергом объект, где часто появлялись высокопоставленные немцы, и никак не могла определить его назначение. В итоге «объект» оказался... офицерским борделем. Это не помешало разведгруппе захватить сразу нескольких «языков».



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Долгая командировка «в Китай»

После демобилизации лейтенант Молодый поступил на юридический факультет Академии внешней торговли. В Академии он изучал китайский язык, и освоил его настолько хорошо, что еще будучи студентом, написал учебник.

Человек с такими способностями и с опытом фронтового разведчика не мог не привлечь внимание спецслужб. В 1951 году Конон Молодый получил предложение о работе во внешней разведке, и дал свое согласие. Началась новая учеба, теперь уже в закрытом высшем заведении.

Во время подготовки он женился. О своей предстоящей деятельности супруге Конон ничего не говорил. По официальной версии, выпускник Академии внешней торговли вскоре должен был направиться в долгосрочную командировку в Китай. И жена Галина многие годы будет получать от мужа «письма из Китая».

На самом деле в 1953 году Конон Молодый уехал в Канаду. Собственно, это из СССР уезжал Конон Молодый, а в Канаде появился Гордон Лонсдейл, сын гражданина этой страны, погибшего на войне. Настоящий Гордон Лонсдейл погиб за несколько лет до этого, и советскому разведчику предстояло легализоваться в его роли. Молодый прошел этот этап успешно. Он умел находить общий язык с людьми и завоевывать их доверие. Вскоре Лонсдейл обзавелся самыми настоящими канадскими документами.

Богач, плейбой, душа компании

Но работать ему все же предстояло в другой стране — в Канаде риск разоблачения легенды был слишком высок. Транзитом через США Лонсдейл приезжает в Великобританию, где собирается продолжить свое образование. Он поступает на курсы китайского языка, где заводит массу знакомств. На этих курсах учились многие британские военные и разведчики. Как-то один из сокурсников доверительно шепнул Лонсдейлу: «Гордон, здесь только два человека не имеют отношения к разведке — ты и я!»

Одновременно Лонсдейл открыл в Британии свой бизнес, который поначалу приносил убытки, покрывавшиеся из средств Центра. Но со временем Лонсдейл выправил ситуацию, построил прибыльный бизнес, и за заслуги в предпринимательстве даже получил награду от королевы Елизаветы II.

Молодой богач, душа компании, владелец целого парка роскошных машин, шикарной виллы под Лондоном, любимец женщин — заподозрить в этом человеке советского разведчика было невозможно.

Но все это время Лонсдейл успешно выполнял миссию, ради которой и прибыл в Великобританию — поставлял в Москву ценнейшую информацию стратегического характера.



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Предательство «царевича Алексея»

Самым важным информатором Лонсдейла был сотрудник военно-морской базы в Портленде Гарри Хаутон. Любовница Хаутона, Этель Джи, на той же базе работала на копировальном аппарате. Через эту парочку Лонсдейл получал и передавал в Москву информацию о новейших видах вооружений ВМС Великобритании, а также другие важнейшие сведения.

Связными Лонсдейла были супружеская чета Крокеров из Новой Зеландии, в доме которых находился радиопередатчик. На самом деле под именем Крокеров скрывались Моррис и Леонтина Коэн, советские разведчики, ранее в США добывавшие для Москвы информацию по американскому «атомному проекту».

Один из ветеранов советской разведки как-то сказал: «Самый успешный разведчик — то, чье имя никогда не становится известным». В этом смысле Лонсдейл, конечно, образцом не является. Он успешно работал в течение семи лет, а потом последовал провал.

Он не допускал ошибки. На него вышли в результате предательства. В 1960 году с ЦРУ стал сотрудничать офицер польской разведки Михаил Голеневский. Он ничего не знал о Лонсдейле, зато сообщил, что с поляками сотрудничал офицер флота Ее Величества Гарри Хаутон, являвшийся сотрудником посольства Великобритании в Польше. Из Варшавы Хаутона отправили домой за пьянство, после чего он и оказался на базе в Портленде, где и перешел под опеку Лонсдейла.

Американцы передали информацию о Хаутоне британской контрразведке, и те, начав разработку офицера, обнаружили его связь с Лонсдейлом. Англичане намеревались раскрыть всю шпионскую сеть, но тут сдали нервы у Голеневского. Испугавшись разоблачения, он сбежал в Западный Берлин. Британцам пришлось форсировать операцию. При получении очередной порции секретных сведений были арестованы Лонсдейл и Крокеры. Разумеется, задержали также Хаутона и Этель Джи.

Стоит еще несколько слов сказать о Голеневском. После его бегства ЦРУ рассчитывало получить от него большие объемы ценной информации, но американцы были разочарованы. Помимо действительно важных сведений, поляк нес полную чушь. Например, называл советским агентом сотрудника Госдепартамента и будущего Госсекретаря США Генри Киссинджера. Кроме того, Голеневский заявил, что он — чудесно спасшийся от расстрела в Екатеринбурге царевич Алексей Романов. В конце концов, в ЦРУ решили, что перебежчик болен на голову, и отказались от его услуг, предоставив, правда, американское гражданство.

Перстень для жены разведчика

Но вернемся к Лонсдейлу. Несмотря на провал, он вел себя спокойно и уверенно, чем приводил в восхищение британских контрразведчиков. «Расколоть» его так и не удалось. На суде обвинению даже не удалось собрать убедительные доказательства сотрудничества Лонсдейла с советской разведкой. В шоке пребывал и Хаутон — он-то был уверен, что богатый бизнесмен покупает у него сведения для американцев.

Журналисты, освещавшие суд над Лонсдейлом, были уверены, что с такой доказательной базой он не получит больше 14 лет.

Но судья, вынося вердикт, заявил: «Я уверен, что вы кадровый разведчик» — и приговорил Лонсдейла к 25 годам заключения. Крокерам дали по 29 лет, Хаутону и его любовнице — 15 лет.

Лишь в 1961 году, когда состоялся процесс в Лондоне, в Москве к жене Конона Молодого пришли его коллеги, сообщив, где на самом деле работает супруг. Все эти годы Галина видела мужа только во время отпуска — Конон прилетал «из Китая» на несколько недель. После одного из таких свиданий в 1958 году у пары родился сын, которого назвали Трофимом.

Разведчики подарили Галине большой золотой перстень с аквамарином, на котором была гравировка: «За умение ждать».



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«50-летие Октября будем встречать на Красной площади»

А сколько предстояло еще ждать, тогда никто не знал. Только сам Конон Молодый не терял оптимизма. Еще один советский разведчик-нелегал, Джордж Блейк, осужденный за свою деятельность в Англии на 42 года, оказался в одной тюрьме с Молодым.

Они встречались на прогулках, и как-то Конон доверительно сказал коллеге: «Поверьте, 50-летие Великого Октября мы вместе будем встречать на Красной площади». 50-летие революции должны были отмечать в 1967 году, а Молодому и Блейку предстояло отбывать срок еще много-много лет. Блейк, однако, решил поддержать разговор, после чего разведчики стали обсуждать более важный вопрос: стоит ли в холодном ноябре на Красной площади согреваться русской водкой, или же лучше подойдет шотландский виски?

Самое интересное, что Молодый оказался прав.

В 1964 году его во внеурочное время отправили в баню, вручили гражданскую одежду, и вскоре военно-транспортный самолет вез его в Германию.

В Советском Союзе был арестован агент британской разведки Гревилл Винн. Шпиона в СССР осудили на 8 лет, после чего обменяли на Лонсдейла.

Блейка британцы менять не собирались. Но в 1965 году он совершил дерзкий побег из тюрьмы, перебрался через Ла-Манш, добрался до территории ГДР, откуда был вывезен в Москву. А 7 ноября 1967 года Конон Молодый и Джордж Блейк праздновали 50-летие Великого Октября на Красной площади.

«Отпечатки моих пальцев имеются у всех полицейских управлений мира»

В августе 1969 года СССР и Великобритания провели еще один обмен. За арестованного в СССР агента МИ-5 Джералда Брука Москва получила связных Лонсдейла, супругов Коэн.

В Москве Молодый получил квартиру, машину, продолжал работать во внешней разведке, обучая молодые кадры. В картине «Мертвый сезон» разведчик был одним из консультантов, фигурируя под псевдонимом Панфилов.

Однажды он признался жене, что отправился бы еще в одну такую командировку. Но, увидев ее испуганное выражение лица, усмехнулся: «Увы, отпечатки моих пальцев имеются теперь у всех полицейских управлений мира».

Разведчик ушел из жизни внезапно. 15 октября 1970 года во время загородной прогулки у него остановилось сердце. Было Конону Молодому только 48 лет.

Такая смерть породила массу новых легенд. Некоторые утверждают, что Молодому отомстили британцы, другие подозревают, что от нелегала, который слишком много знал, избавились сотрудники КГБ. При этом все как-то забывают о наследственности. Отец Конона, как уже говорилось в начале, умер в возрасте 40 лет. А ведь ему не приходилось многие годы жить, ходя по лезвию ножа в чужой стране и под чужим именем.