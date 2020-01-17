На пути к мечте

Источник материала: Кобринский вестник





Стать офицером – детская мечта многих парней. Для кого-то она так и остается мечтой, а некоторые парни с возрастом превращают ее в цель – и идут к ней. Один из тех, кто решил сделать мечту реальностью, наш земляк – Владислав Гузнов из Кобрина.

Первый раз Владислав надел форму в 7-м классе, когда поступил в Минское суворовское военное училище. И в тот момент понял, что это не просто одежда, а символ его будущей карьеры и жизни.

– Жаль, что в суворовское нельзя было попасть еще раньше – существуют определенные возрастные ограничения, – рассказал наш земляк. – Оглядываясь назад, понимаю, что была бы такая возможность – я бы еще раньше пошел в МСВУ. Образ жизни суворовцев, их ритм жизни – это нечто. Я был в восторге с первого дня и до самого выпуска. И до сих пор вспоминаю годы в училище как одни из самых счастливых в своей жизни.

После суворовского училища парень решил продолжить свое восхождение к офицерским погонам. И выбрал для этого военный факультет в БГУИР.

– Поскольку мне нравится компьютерная техника, выбор пал именно на военный факультет в одном из ведущих вузов страны, – поделился Владислав. – Я знал, что, обучаясь на специальности “вычислительные машины, системы и сети”, получу самые актуальные знания и навыки, которые востребованы в современном высокотехнологичном мире.

При выборе военной специальности парень решил, что хочет идти в ногу со временем и овладевать передовыми знаниями в области информационных технологий, радиотехники, электроники и телекоммуникаций. И не прогадал. На данный момент за его плечами – чуть более полугода в курсантских погонах. Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы понять: в свое время Владислав сделал правильный выбор.

– Очень доволен своим выбором, так как чувствую себя счастливым каждый день, – рассказал Владислав. – Я осваиваю востребованную специальность в одном из ведущих вузов страны, каждый день провожу с пользой и в кругу единомышленников. Во время суточных увольнений езжу домой, чтобы провести время в кругу семьи.

Родители Владислава поддерживают выбор сына. Они уверены, что армейская служба престижна и крайне важна. К тому же, армия по праву называется школой жизни, она меняет людей в лучшую сторону. И эти изменения не могут не радовать.

Владислав в глазах командиров зарекомендовал себя ответственным и исполнительным парнем. Они сходятся во мнении, что наш земляк всегда готов прийти на помощь и на него можно рассчитывать при выполнении самых сложных и ответственных задач.

– Владислав Гузнов – образцовый военнослужащий, – подытожил заместитель начальника военного факультета в БГУИР по идеологической работе подполковник Александр Балабанов. – Он всегда строго соблюдает воинскую дисциплину и является образцом для подражания своим товарищам. Именно поэтому он не просто курсант, а заместитель командира взвода. Такую должность доверяют самым ответственным и исполнительным.

Татьяна Чернухо, фото автора.