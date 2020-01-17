Названы самые популярные пароли в 2019 году

Источник материала: Tut.by

Самые популярные в мире пароли 2019 году, как и в 2018 году, состояли из самых простых сочетаний клавиш на клавиатуре: «123456» и «qwerty», а также их комбинаций (к примеру, «1q2w3e»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Известия» . Последние ссылаются на имеющиеся у них исследование компании по кибербезопасности DeviceLock.



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Отмечается, что в топ-10 также попали пароли «password» и «111111».

Исследование проводится в третий раз. В него вошли около 5 млрд уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных. Наиболее популярными кодами на кириллице в 2019 году стали «пароль», «йцукен», «я», «любовь» и «привет». В десятку также вошли «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».

Как отметил технический директор исследовательской компании DeviceLock Ашот Оганесян, главная опасность заключается в том, что с помощью распространенных паролей легко получить доступ и к другим сервисам, где используется такая же информация для входа. В частности, взломав почту, мошенник анализирует письма с оповещениями о регистрациях и может получить в распоряжение ключи к множеству сервисов, к примеру, к интернет-банку.

«Информация может использоваться для фишинговых атак. Другой вариант — сообщения в социальных сетях от имени друзей с просьбой о срочной помощи деньгами. Кроме того, все чаще после взлома аккаунта у пользователя требуют выкуп, обещая в противном случае разместить от его имени экстремистские материалы, — отметил изданию Ашот Оганесян.