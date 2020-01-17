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Площади под озимые культуры в Могилевской области увеличили на 20%: не угрожает ли им теплая зима?

17.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Площади под озимые культуры в Могилевской области увеличили на 20%: не угрожает ли им теплая зима?Площади под озимые культуры в Могилевской области увеличили на 20%. Такое решение было принято для увеличения производства зерна, а также в связи с  изменением  погодно-климатических условий.

Как сообщили в облсельхозпроде, для обеспечения животноводства концентрированными кормами увеличили площади фуражного ячменя, а также кукурузы на зерно. Погодные условия считаются удовлетворительными, из-за высоких температур растения на полях так и не ушли в состояние глубокого сна. Аграрии ждут снега и в большей степени волнуются за озимый рапс, который боится низких температур без снежного покрова.

Сейчас активно ведется накопление минеральных и органических удобрений, которые будут использовать под яровой сев. В этом году минеральных удобрений уже накоплено в два раза больше, чем за аналогичный период 2019-го, азотных — в 4 раза.

ТРК «Могилев»

 
 
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Площади под озимые культуры в Могилевской области увеличили на 20%. Такое решение было принято для увеличения производства зерна, а также
 
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