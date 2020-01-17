Площади под озимые культуры в Могилевской области увеличили на 20%: не угрожает ли им теплая зима?

Источник материала: Маяк Преднепровья

Площади под озимые культуры в Могилевской области увеличили на 20%. Такое решение было принято для увеличения производства зерна, а также в связи с изменением погодно-климатических условий.

Как сообщили в облсельхозпроде, для обеспечения животноводства концентрированными кормами увеличили площади фуражного ячменя, а также кукурузы на зерно. Погодные условия считаются удовлетворительными, из-за высоких температур растения на полях так и не ушли в состояние глубокого сна. Аграрии ждут снега и в большей степени волнуются за озимый рапс, который боится низких температур без снежного покрова.

Сейчас активно ведется накопление минеральных и органических удобрений, которые будут использовать под яровой сев. В этом году минеральных удобрений уже накоплено в два раза больше, чем за аналогичный период 2019-го, азотных — в 4 раза.