"По глазам вижу — болит": польская рок-звезда между жизнью и смертью в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

8 января 45 лет исполнилось Генеку Лоске — белорусскому музыканту, который победил в первом сезоне польского X Factor. Но юбилей никто не отмечал: с мая 2018 года Генек лежит парализованный в квартире своей матери в Белоозёрске.





Состояние Генека врачи оценивают как тяжёлое. Он не двигается и не разговаривает. Но находится в сознании.

"Он старается. Вот если кто-то посторонний зайдёт в квартиру, он старается посмотреть, кто там. Я ему голову поверну в эту сторону, кровать ниже опущу, и он смотрит. Видно, что он рад, когда люди приходят, — говорит Людмила Павловна, мать Генека Лоски. — Я с ним разговариваю. Иногда вижу, глазки красные у него. Спрашиваю: "Геночка, наверное, у тебя голова болит?" А он моргает часто, что сильно болит. Раньше немного колено мог поднять, руку к груди подтянуть, а сейчас только пальцем большим на правой руке шевелит".

Сразу после того, как стало известно о ситуации с Лоской, в Белоозёрск приехал консул Польши в Бресте Кшиштоф Росинский. Были мысли перевезти Генека в Польшу на реабилитацию. Но, говорит мама, это оказалось невозможным.

"Лежит мой мальчик, — вздыхает Людмила Павловна. — Заключения брестских врачей передавали польским специалистам. Они только руками развели. Шансов мало... Но хочется надеяться, бывает же, что встают люди".

Постирал паспорт и остался в Польше

Генек Лоска родился в Белоозёрске. Он пел с детства, ходил в музыкальную школу и играл на гитаре. Поступил в Гродненское культпросветучилище. Вместе с друзьями создал блюзовую группу Seven B. В 1992 году команда поехала на "Басовішча".

Свобода по ту сторону границы вскружила голову 17-летним юношам, они решили остаться в Польше , играть на улицах и таким образом зарабатывать деньги. К тому же свой паспорт Генек постирал вместе с джинсами в стиральной машине — а как вернуться домой без документа? Музыкант пошёл в белостокскую школу английского языка и остался в Польше на долгие годы.

"Я не давал о себе знать родителям, потому что хотел им что-то доказать. А что я им мог тогда доказать? Что играю на улице? И что мне негде жить?" — вспоминал Лоска первые годы жизни за границей. Он признавался, что очень скучал по дому.





Группа Seven B в 2000 году / Ярек Адамняк / социальные сети

С течением времени ребята получили польское гражданство. Трио Seven B переросло в сильный хард-блюзовый квинтет, который активно гастролировал по Польше и выпускал альбомы. "Они не потерялись на рынке польского рок-блюза, который насыщен куда больше, чем в Беларуси, а потому пробиться на нём в люди куда сложнее. Тем не менее у Seven В это получилось сделать", — писал Дмитрий Подберезский в журнале "JazzКвадрат", рецензируя второй альбом команды.

Плевок в лицо польской концепции слова "звезда"

В 1999 году Генек Лоска упал с лестницы. У него образовался отёк мозга, из-за этого он перенёс несколько операций. Часть черепа врачи заменили пластиной. "Друзья привезли меня домой в Беларусь. Мама была в шоке: "Что они с тобой сделали!" Но мне было всё равно. Я думал: боже, я никогда больше не буду петь", — делился воспоминаниями Лоска.

Но музыкант сумел реабилитироваться, и в его жизни было ещё много музыки. Какое-то время Генек жил во Вроцлаве. Завёл семью, у него родилась дочь Алеся. Музыкант по-прежнему любил играть на улице: в интернете можно найти много видео с его концертов на свежем воздухе.

В 2011 году белорус пришёл на первый сезон знаменитого X Factor.

"Смотрел X Factor с ним в 2011 году. Он там был как белая ворона, непохожий на остальных. И победил. Меня заинтересовал тем, что играл на улице до этого и приехал из Беларуси в Польшу. Дальше не слышал ничего о нём: на каналах он особо не светился", — говорит один из музыкантов "Народного альбома" Сергей Ахрамович, который сейчас живёт в Польше .

Лоска признавался, что шёл на X Factor, исключительно чтобы привлечь внимание к своей новой группе — Gienek Loska Band. Победа на X Factor принесла ему настоящую славу. Призом для победителя конкурса стали 100 тысяч злотых и возможность записать диск. Вместе с Gienek Loska Band он выпустил дебютный альбом "Городище", получивший статус золотого.

Музыкант подчёркивал, что не считает себя знаменитостью и никогда не будет звездой: "Я угрюмый, как сапожник. И социопат. Белорус в Польше и социопат — отличное сочетание".

Обозреватель еженедельника Polityka Куба Воеводский писал о Лоске: "Генек — плевок в лицо польской концепции слова "звезда". И спасибо ему за это".

"Он взлетел вверх, и X Factor выиграл, и золотой диск получил, и тут же это закончилось", — плачет теперь мать музыканта Людмила Павловна.





Это фото Генек опубликовал в своём аккаунте в "Фейсбуке" 4 мая 2018 года, за день до инсульта. Оно сделано в Белоозёрске

Obudźmy Gienka

Четыре года назад у Генека случился микроинсульт — парализовало язык и часть челюсти, что повлияло на речь. В 2018-м году Генек приехал в Белоозёрск — сделать вид на жительство в Беларуси, чтобы можно было чаще навещать мать, которой уже 69 лет. Однако перед отъездом в Польшу, в начале мая, перенёс инсульт — его парализовало.

В Беларуси музыканту назначили пенсию по инвалидности — 245 рублей, отдельно государство выплачивает пособие на памперсы. Семью регулярно посещают местные врачи.

Средства на помощь Генеку Лоске собирает Польский музыкальный фонд (Polskа Fundacja Muzyczna). В 2019 году он организовал акцию Obudźmy Gienka ("Проснись, Генка"), было собрано несколько тысяч злотых. Мать Генека Лоски говорит, что денег должно хватить на несколько месяцев. Они идут на закупки специального белкового питания для музыканта (он питается через гастростому), лекарств, средств гигиены.

Помогают заботиться о Генеке внуки Людмилы Павловны — дети старшего сына. Тот, как и муж женщины, умер несколько лет назад. Сама Людмила Ивановна не может похвастаться хорошим здоровьем: у неё сахарный диабет, больное сердце и спина. Но, говорит, единственная помощь, от которой бы точно не отказалась, — это массаж для сына.

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В Минске в подобной ситуации находится бывший гитарист "Ляписа Трубецкого" и Trubetskoy Руслан "Пан" Владыко. Летом 2019 года он был избит возле одного из минских баров на улице Ваупшасова, после чего впал в кому. Как раз в эти дни идёт суд над преступниками, которые напали на музыканта.

По словам сестры Владыко, Светланы, Руслан лежит в больнице сестринского ухода. Нахождение Руслана в больнице — это 250 рублей в месяц, — а также дополнительное питание, лекарства и средства гигиены семья оплачивает самостоятельно. Светлана передаёт благодарность группам "Ляпис Трубецкой" и Trubetskoy, которые не оставляют семью без поддержки. По её словам, состояние музыканта по-прежнему тяжёлое.

Еврорадио находится на связи с семьями Генека Лоски и Руслана Владыко. Если у вас есть желание и возможность поддержать музыкантов — напишите нам на info@euroradio.fm