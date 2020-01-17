|
"По глазам вижу — болит": польская рок-звезда между жизнью и смертью в Беларуси
17.01.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
8 января 45 лет исполнилось Генеку Лоске — белорусскому музыканту, который победил в первом сезоне польского X Factor. Но юбилей никто не отмечал: с мая 2018 года Генек лежит парализованный в квартире своей матери в Белоозёрске.
Состояние Генека врачи оценивают как тяжёлое. Он не двигается и не разговаривает. Но находится в сознании.
"Он старается. Вот если кто-то посторонний зайдёт в квартиру, он старается посмотреть, кто там. Я ему голову поверну в эту сторону, кровать ниже опущу, и он смотрит. Видно, что он рад, когда люди приходят, — говорит Людмила Павловна, мать Генека Лоски. — Я с ним разговариваю. Иногда вижу, глазки красные у него. Спрашиваю: "Геночка, наверное, у тебя голова болит?" А он моргает часто, что сильно болит. Раньше немного колено мог поднять, руку к груди подтянуть, а сейчас только пальцем большим на правой руке шевелит".
Сразу после того, как стало известно о ситуации с Лоской, в Белоозёрск приехал консул Польши в Бресте Кшиштоф Росинский. Были мысли перевезти Генека в Польшу на реабилитацию. Но, говорит мама, это оказалось невозможным.
"Лежит мой мальчик, — вздыхает Людмила Павловна. — Заключения брестских врачей передавали польским специалистам. Они только руками развели. Шансов мало... Но хочется надеяться, бывает же, что встают люди".
Постирал паспорт и остался в Польше
Генек Лоска родился в Белоозёрске. Он пел с детства, ходил в музыкальную школу и играл на гитаре. Поступил в Гродненское культпросветучилище. Вместе с друзьями создал блюзовую группу Seven B. В 1992 году команда поехала на "Басовішча".
Свобода по ту сторону границы вскружила голову 17-летним юношам, они решили остаться в
"Я не давал о себе знать родителям, потому что хотел им что-то доказать. А что я им мог тогда доказать? Что играю на улице? И что мне негде жить?" —
Группа Seven B в 2000 году / Ярек Адамняк / социальные сети
С течением времени ребята получили польское гражданство. Трио Seven B переросло в сильный хард-блюзовый квинтет, который активно гастролировал по Польше и выпускал альбомы. "Они не потерялись на рынке польского рок-блюза, который насыщен куда больше, чем в Беларуси, а потому пробиться на нём в люди куда сложнее. Тем не менее у Seven В это получилось сделать", —
Плевок в лицо польской концепции слова "звезда"
В 1999 году Генек Лоска упал с лестницы. У него образовался отёк мозга, из-за этого он перенёс несколько операций. Часть черепа врачи заменили пластиной. "Друзья привезли меня домой в Беларусь. Мама была в шоке: "Что они с тобой сделали!" Но мне было всё равно. Я думал: боже, я никогда больше не буду петь", — делился воспоминаниями Лоска.
Но музыкант сумел реабилитироваться, и в его жизни было ещё много музыки. Какое-то время Генек жил во Вроцлаве. Завёл семью, у него родилась дочь Алеся. Музыкант по-прежнему любил играть на улице: в интернете можно найти много видео с его концертов на свежем воздухе.
В 2011 году белорус пришёл на первый сезон знаменитого X Factor.
"Смотрел X Factor с ним в 2011 году. Он там был как белая ворона, непохожий на остальных. И победил. Меня заинтересовал тем, что играл на улице до этого и приехал из Беларуси в Польшу. Дальше не слышал ничего о нём: на каналах он особо не светился", — говорит один из музыкантов "Народного альбома" Сергей Ахрамович, который сейчас живёт в
Лоска признавался, что шёл на X Factor, исключительно чтобы привлечь внимание к своей новой группе — Gienek Loska Band. Победа на X Factor принесла ему настоящую славу. Призом для победителя конкурса стали 100 тысяч злотых и возможность записать диск. Вместе с Gienek Loska Band он выпустил дебютный альбом "Городище", получивший статус золотого.
Музыкант подчёркивал, что не считает себя знаменитостью и никогда не будет звездой: "Я угрюмый, как сапожник. И социопат. Белорус в Польше и социопат — отличное сочетание".
Обозреватель еженедельника Polityka Куба Воеводский писал о Лоске: "Генек — плевок в лицо польской концепции слова "звезда". И спасибо ему за это".
"Он взлетел вверх, и X Factor выиграл, и золотой диск получил, и тут же это закончилось", — плачет теперь мать музыканта Людмила Павловна.
Это фото Генек опубликовал в своём аккаунте в "Фейсбуке" 4 мая 2018 года, за день до инсульта. Оно сделано в Белоозёрске
Obudźmy Gienka
Четыре года назад у Генека случился микроинсульт — парализовало язык и часть челюсти, что повлияло на речь. В 2018-м году Генек приехал в Белоозёрск — сделать вид на жительство в Беларуси, чтобы можно было чаще навещать мать, которой уже 69 лет. Однако перед отъездом в Польшу, в начале мая, перенёс инсульт — его парализовало.
В Беларуси музыканту назначили пенсию по инвалидности — 245 рублей, отдельно государство выплачивает пособие на памперсы. Семью регулярно посещают местные врачи.
Средства на помощь Генеку Лоске
Помогают заботиться о Генеке внуки Людмилы Павловны — дети старшего сына. Тот, как и муж женщины, умер несколько лет назад. Сама Людмила Ивановна не может похвастаться хорошим здоровьем: у неё сахарный диабет, больное сердце и спина. Но, говорит, единственная помощь, от которой бы точно не отказалась, — это массаж для сына.
***
В Минске в подобной ситуации находится бывший гитарист "Ляписа Трубецкого" и Trubetskoy Руслан "Пан" Владыко. Летом 2019 года он был
По словам сестры Владыко, Светланы, Руслан лежит в больнице сестринского ухода. Нахождение Руслана в больнице — это 250 рублей в месяц, — а также дополнительное питание, лекарства и средства гигиены семья оплачивает самостоятельно. Светлана передаёт благодарность группам "Ляпис Трубецкой" и Trubetskoy, которые не оставляют семью без поддержки. По её словам, состояние музыканта по-прежнему тяжёлое.
Еврорадио находится на связи с семьями Генека Лоски и Руслана Владыко. Если у вас есть желание и возможность поддержать музыкантов — напишите нам на info@euroradio.fm
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 января 45 лет исполнилось Генеку Лоске — белорусскому музыканту, который победил в первом сезоне польского X Factor. Но юбилей никто не отмечал: с мая 2018 года Генек...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)