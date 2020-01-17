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Около 50 км дорог планируют отремонтировать в Барановичах в 2020 году

17.01.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах в текущем году планируют отремонтировать не менее 50 км дорог, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно.

Около 50 км дорог планируют отремонтировать в Барановичах в 2020 году

На улучшение дорожной сети Барановичей направят около Br10 млн, основные средства будут выделены из городского бюджета. Работы будут вестись в разных микрорайонах, в том числе частной застройки. Планируется отремонтировать не менее 50 км дорог, из них 20 км сплошным асфальтированием. Будет построено 10 км новых тротуаров с велодорожками.

"Уже приступили к реконструкции трех улиц в частном секторе со строительством ливневой канализации, тротуаров, системы освещения. Во втором квартале начнем работы еще на одной улице. Там сейчас грунтовые дороги протяженностью 3,5 км, их заасфальтируем", - рассказал Дмитрий Тихно.

Продолжается реконструкция основного путепровода, который связывает центр с восточной частью города. Первый этап работ завершен, по обновленной половине моста запущено движение транспорта. "Дорожники делают вторую половину. Работы ведутся ежедневно, в том числе в выходные дни. В августе намечено закончить объект", - отметил зампредседателя горисполкома. Реконструируют путепровод за счет республиканского дорожного фонда и местного бюджета.

В 2019 году в Барановичах отремонтировали сплошным асфальтированием 31 км улиц, методом подсыпки улучшили 36 км гравийных дорог, проложено 10 км новых тротуаров. На эти цели было направлено Br14,5 млн, половина этой суммы выделена по указу Президента. Привлечены средства, заработанные на городском субботнике, а также из городского фонда на благоустройство.

 
 
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  В Барановичах в текущем году планируют отремонтировать не менее 50 км дорог, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно. ...
 
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