Начали копать новый участок третьей ветки метро - его планируют открыть в 2023-м

Источник материала: Tut.by

«Минскметрострой» начал копать тоннели для второго участка третьей линии. Это несколько станций, которые должны открыть в 2023 году.





— До станции «Слуцкий гостинец» — 1800 метров, планируем пройти этот участок правым перегонным тоннелем в июле-августе этого года, после этого — демонтаж, возвращение, снова монтаж и начнется проходка левым тоннелем в том же направлении, — рассказал директор тоннельного отряда 1 УП «Минскметрострой» Александр Ободов.

В мае метростроевцам предстоит пройти сложный участок.

— Будет участок очень обводненных грунтов — ручей Лошица. Забой будет идти полностью в воде. Будет непросто, придется, вероятно, отводить воду, чтобы минимизировать сложности проходки.





Стартовал щит от будущей станции «Аэродромная» — она будет расположена рядом с районом «Минск Мир». Длина первого тоннеля — 1800 метров.

«Алеся» находится в эксплуатации у «Минскметростроя» с 2016 года.

— Это мировая практика, сейчас уже отошли от немеханизированных щитов. Там был открытый забой, а здесь забой позволяет работать безопасно. Плюс, если немеханизированный щит мог проходить 3 метра в сутки, то эта машина проходит сейчас 12 метров за это же время, то есть скорость в четыре раза выше.

Александр Ободов говорит, что благодаря «Алесе» они практически полностью отказались от немеханизированных щитов. Их будут использовать только на коротких и тупиковых тоннелях, где применять «Алесю» нецелесообразно — ее демонтаж и перевозка занимают много времени.

— Два тоннеля пройдем в сторону «Слуцкого гостинца» — и «Алеся» на 100 процентов себя самортизирует. Далее проведем оценку ее состояния, если необходим ремонт, санация, то это будет. После этого примем решение о дальнейшем ее использовании.

Всего во второй очереди построят три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

Их обещают открыть в 2023 году.

В ноябре «Алеся» докопала последний участок первой очереди. Станции третьей ветки метро «Юбилейная Площадь» (рядом с «Фрунзенской»), «Площадь Франтишка Богушевича» (возле музыкального театра), «Вокзальная» (с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная»), «Ковальская Слобода» (в районе улицы Жуковского) планируют открыть в этом году — к 3 июля.