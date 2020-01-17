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Очередное поражение: минское «Динамо» проиграло «Витязю» в чемпионате КХЛ

17.01.2020 10:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело очередное поражение в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз «зубры» в гостях были биты подмосковным «Витязем».

Очередное поражение: минское «Динамо» проиграло «Витязю» в чемпионате КХЛ

Хозяева отгрузили четыре шайбы в ворота Александра Осипкова после двух периодов. В начале третьего его заменил Дэни Тэйлор. Но и он не помог «бело-синим» в одном из эпизодов. К слову, подопечные Крэйга Вудкрофта смогли одну шайбу отыграть. Точный бросок на счету Евгения Дадонова.

«Динамо» третий матч кряду уступает со счетом 1:5. Разница шайб в этих поединках составила 3:15.

Очередное поражение: минское «Динамо» проиграло «Витязю» в чемпионате КХЛ

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Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело очередное поражение в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз «зубры» в...
 
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