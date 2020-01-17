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Toyota представила серийный вариант нового водородного электрокара Mirai

17.01.2020 10:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошлой осенью Toyota показала в Токио седан Mirai второго поколения — машина с водородной установкой была заявлена в статусе концепта. А накануне в Брюсселе состоялась европейская презентация нового Mirai — перед местной публикой водородомбиль предстал уже в товарном виде.


Как и ожидалось, по сравнению с концептом внешность осталась почти нетронутой, а пятиместный салон отличается расположением руля — соответственно с левой стороны. Напомним, что в основе нового Mirai лежит модульная платформа TNGA, в длину машина насчитывает 4975 мм, ширина достигает 1885 мм, а колесная база — 2920 мм.



Делиться подробностями о технической начинке второго поколения Mirai в Toyota по-прежнему не спешат. Пока известно, что по сравнению с предшественником новый блок топливных элементов позволит увеличить запас хода на 30% — благодаря увеличенному на 1 кг запасу водорода на борту (баллонов с газом три вместо двух у предшественника).



Начало продаж нового Mirai запланировано на конец текущего года — реализовывать водородомобиль будут в Японии, США и Европе. Первый Mirai появился на рынке в 2014 году и по сравнению с гибридными моделями продавался не так бойко — во всем мире с тех пор продано около 10 тысяч единиц модели.

 
 
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В Брюсселе состоялась европейская презентация нового Mirai - местной публике водородомбиль представили уже в серийном виде.
 
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