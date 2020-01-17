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Индийские кондитеры испекли 6,5-километровый торт весом в 27 тонн. И вот как он выглядит

17.01.2020 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Ванильный торт с шоколадной начинкой длиной в 6,5 километров: индийские кондитеры пошли на мировой рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индийские кондитеры испекли 6,5-километровый торт весом в 27 тонн. И вот как он выглядит

Гигантское угощение весом в 27 тонн готовили около 1,5 тысяч поваров и пекарей в течение четырех часов. Для этого им понадобилось 12 тонн муки и сахара, а также несколько тысяч столов.

Комитет Книги рекордов Гиннеса предварительно оценил размеры торта. Если заявленные изготовителями параметры подтвердятся, будет побит предыдущий рекорд китайских пекарей, которые 2 года назад испекли фруктовый пирог длиной 3 километра 200 метров.

Индийские кондитеры испекли 6,5-километровый торт весом в 27 тонн. И вот как он выглядит

Индийские кондитеры испекли 6,5-километровый торт весом в 27 тонн. И вот как он выглядит

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Новости Индии. Ванильный торт с шоколадной начинкой длиной в 6,5 километров: индийские кондитеры пошли на мировой рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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