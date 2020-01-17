Что делать с нежеланными новогодними подарками? Пять лайфхаков

Источник материала: Аргументы и факты

Как выяснили специалисты центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самый желанный подарок на Новый год — это туристическая путевка (11%). 10% респондентов хотели бы получить в качестве презента билеты на концерт или в театр, а еще деньги. В топ востребованных подарков также вошли косметика и парфюмерия (9%), смартфон (8%), спиртные напитки, конфеты, деликатесы, автомобили (7%).

Однако деньги, путевки и смартфоны на Новый год получили далеко не все. Граждане, назвавшие эти подарки в качестве наиболее желанных, признались, что сами друзьям и родственникам будут дарить сладости и алкоголь (25%), сувениры (22%), игрушки и косметику (по 21%). Сувениры с животным-символом Нового года или праздничной тематикой, а еще гели для душа, мыло, мягкие игрушки много лет возглавляют антирейтинг новогодних подарков. С одной стороны, выбрасывать не поднимается рука, с другой — психологи настойчиво призывают окружать себя только нужными вещами. Что же делать, если получил на Новый год бесполезный подарок?

Вернуть в магазин

Нет, в этом нет ничего криминального. Вы получили подарок, который вам не нужен (например, свитер), возвращаете его в магазин и на полученные деньги покупаете вещь, которая вам нравится.

Отсутствие чека, кстати, не проблема. Хоть продавцы обычно предупреждают, что для возврата товара потребуется паспорт и документ, подтверждающий покупку, закон не дает магазину права отказать в возврате. Это прописано в ст. 18 «О защите прав потребителей». Если чека нет, главное — знать дату и примерное время покупки.

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Деньги должны вернуть, даже если товар был оплачен банковской карточкой. «При операции возврата денежных средств за покупку номер карты не столь важен, вы можете сообщить продавцу о проблеме и указать иной способ возврата денежных средств», — говорит юрист Анастасия Худякова. Если магазин откажет в возврате средств, следует жаловаться.

Разумеется, не стоит забывать о сроках возврата денег за товар. По закону это 14 дней, но многие продавцы увеличивают его до 30 дней. Кроме того, возврат денег за ряд вещей невозможен, таков закон. Это, например, нижнее белье, носки, колготки, расчески, зубные щетки, постельное белье, ювелирные изделия, косметика и парфюмерия, книги...

И, наконец, подарок, который вы планируете сдать в магазин, не должен быть в употреблении.

Перепродать

Если вы поняли, что подарок вам не подходит, только после того, как попользовались им или вышел срок возврата, его можно продать на сайте бесплатных объявлений. Конечно, в таком случае доход будет меньше, а трата времени — больше. Но такой вариант все равно лучше, чем ненужная вещь, которая будет стоять/лежать/висеть без дела.

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В первую очередь сделайте фотографии вещи со всех ракурсов, подробно опишите ее достоинства и недостатки (можно, кстати, честно сказать, что она досталась вам в качестве подарка). Не забывайте время от времени поднимать объявление.

Кроме сайтов бесплатных объявлений попробовать продать надоевшую одежду можно в профильных группах в социальных сетях (там даже не понадобится указывать мобильный номер). В таких группах есть очень полезная функция, когда покупательницы публикуют объявления из серии «Ищу свитер с оленями, 42 размер. Предложите варианты». Здесь не нужно бесконечно публиковать и поднимать свои объявления: следите за чужими. С другой стороны, конкуренция тут выше, да и нужный запрос можно попросту не увидеть.

Передарить

Примета «дареное на дарят» — глупый предрассудок. Дарят, и еще как. Особенно если для вас вещь бесполезна, а вашему другу/родственнику /коллеге она нужна позарез. Но желательно, чтобы даритель и ваш друг/родственник/коллега не были знакомы друг с другом.

Отдать нуждающимся

Или, как вариант, ненужные подарки можно отдать незнакомым. Есть люди, для которых комплект постельного белья или набор из шампуня и геля для душа окажутся желанными презентами. Отнесите эти вещи в благотворительный фонд.

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Сдать в переработку

Если вы получили в подарок одежду, а пристроить ее некуда, платья, кофты и даже пижаму можно сдать в переработку: некоторые магазины предлагают купон на скидку в обмен на старые вещи.

Чтобы получить скидку, нужно принести в магазин любую ненужную одежду (набивать целый мешок необязательно, достаточно одного предмета) и обменять ее на купон. Производитель переработает ненужные вещи, а вы сможете обновить гардероб с дисконтом.