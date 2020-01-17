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В СШ № 5 наконец-то появился свой спортивный зал
17.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Учащиеся средней школы №5 теперь могут заниматься физкультурой в своём спортивном зале, а также приходить сюда в свободное время. Зал находится в здании бывшего шахматно-шашечного клуба,
Снаружи оно имеет пока прежний вид. Однако внутри это уже совсем другое помещение. Директор школы Иван Иванович Русакевич рассказал, что в здании поменяли окна, систему отопления, отремонтировали помещения: покрасили и обновили, в зале на пол положили специальное покрытие. Остались мелкие работы по санузлу и раздевалке. Планируется оборудовать кабинет для учителей физической культуры.
Фото: Слуцкий край.
В самом большом зале уже проходят уроки физкультуры. Она нестандартна по форме, но ведь для творческого учителя это не помеха, говорит Иван Иванович, здесь можно учить азам и элементам почти любого вида спорта.
Есть задумка по развитию и широкому распространению настольного тенниса: в зале можно поставить несколько теннисных столов и проводить турниры по этому виду спорта.Свою задачу директор школы видит в том, чтобы в целом развивать спорт в школе.
- Хотя и не планировали этого, но если раньше построили здесь все для занятий шахматами, то поддержать надо этот вид и сейчас. Так что приходите, дорогие случчане, и детей приводите, - говорит Иван Иванович.
В самой школе №5 уже давно функционирует скалодром, где дети с удовольствием занимаются с педагогами дополнительного образования Слуцкого центра туризма. А если учитывать расположение школы №5 рядом со СДЮШОР, почему бы не подумать о спортивных классах, рассуждает Иван Иванович.
Спортзал был очень нужен: теперь можно здесь готовиться к каким-то выступлениям и конкурсам, планируется устраивать дискотеки. Так же с пользой можно проводить выходные в школьном спортивном зале.
Иван Иванович Русакевич благодарен председателю райисполкома Андрею Владиславовичу Янчевскому и начальнику управления по образованию райисполкома Андрею Васильевичу Неделько за понимание и поддержку в решении такого важного для школы вопроса, как обустройство спортивного зала. Отдельную благодарность выражает шефам-КУП "Универмаг» Слуцк", которые подарили телевизор.
По материалам Слуцкий край
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Учащиеся средней школы №5 теперь могут заниматься физкультурой в своём спортивном зале, а также приходить сюда в свободное время. Зал находится в здании бывшего...
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