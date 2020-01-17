ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В СШ № 5 наконец-то появился свой спортивный зал

17.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В СШ № 5 наконец-то появился свой спортивный зал

Учащиеся средней школы №5 теперь могут заниматься физкультурой в своём спортивном зале, а также приходить сюда в свободное время. Зал находится в здании бывшего шахматно-шашечного клуба, сообщает Слуцкий край.

Снаружи оно имеет пока прежний вид. Однако внутри это уже совсем другое помещение. Директор школы Иван Иванович Русакевич рассказал, что в здании поменяли окна, систему отопления, отремонтировали помещения: покрасили и обновили, в зале на пол положили специальное покрытие. Остались мелкие работы по санузлу и раздевалке. Планируется оборудовать кабинет для учителей физической культуры.

В СШ № 5 наконец-то появился свой спортивный зал

Фото: Слуцкий край.

В самом большом зале уже проходят уроки физкультуры. Она нестандартна по форме, но ведь для творческого учителя это не помеха, говорит Иван Иванович, здесь можно учить азам и элементам почти любого вида спорта.

Есть задумка по развитию и широкому распространению настольного тенниса: в зале можно поставить несколько теннисных столов и проводить турниры по этому виду спорта.Свою задачу директор школы видит в том, чтобы в целом развивать спорт в школе. 

В СШ № 5 наконец-то появился свой спортивный зал


Кроме того, в здании есть комната, где занимаются шахматами 4 группы детей. Руководитель кружка, Георгий Рубенович Амбарцумян, работает и с шахматистами почтенного возраста.

- Хотя и не планировали этого, но если раньше построили здесь все для занятий шахматами, то поддержать надо этот вид и сейчас. Так что приходите, дорогие случчане, и детей приводите, - говорит Иван Иванович.

В СШ № 5 наконец-то появился свой спортивный зал

В самой школе №5 уже давно функционирует скалодром, где дети с удовольствием занимаются с педагогами дополнительного образования Слуцкого центра туризма. А если учитывать расположение школы №5 рядом со СДЮШОР, почему бы не подумать о спортивных классах, рассуждает Иван Иванович.

Спортзал был очень нужен: теперь можно здесь готовиться к каким-то выступлениям и конкурсам, планируется устраивать дискотеки. Так же с пользой можно проводить выходные в школьном спортивном зале. 

Иван Иванович Русакевич благодарен председателю райисполкома Андрею Владиславовичу Янчевскому и начальнику управления по образованию райисполкома Андрею Васильевичу Неделько за понимание и поддержку в решении такого важного для школы вопроса, как обустройство спортивного зала. Отдельную благодарность выражает шефам-КУП "Универмаг» Слуцк", которые подарили телевизор. 

По материалам Слуцкий край
SlutskGorod

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учащиеся средней школы №5 теперь могут заниматься физкультурой в своём спортивном зале, а также приходить сюда в свободное время. Зал находится в здании бывшего...
 
Новости дня
Новости разные
 
В копыльском районе Несвижской МРИ задержал браконьера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика