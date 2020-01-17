ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Глуске определено место, где на Крещение можно будет окунуться в воду

17.01.2020 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

В Глуске определено место, где на Крещение можно будет окунуться в воду. Это — зона отдыха «Лодочная станция». Последние несколько лет окунание проходило на территории Свято-Богоявленского храма, теперь же решено оборудовать место на реке Птичь, на Лодочной.

Освящение воды на месте окунания на Лодочной станции будет проведено 19 января  в 12:00.

По распоряжению первого заместителя председателя Глусского райисполкома Владимира Карповича 19 января, в воскресенье, с 11 до 15 часов возле места окунания будут дежурить спасатели, медики, районная организация ОСВОД, милиция. За райпо — палатка для переодевания, горячий чай и выпечка. Накануне место окунания обследуют спасатели, а «Жилкомхоз» сделает деревянный помост, ступеньки и поручни.

Что требуется от глусчан — так это соблюдение элементарных правил безопасности при окунании в холодную воду. Запрещается нырять, плавать под водой, заплывать за ограждение, купаться в нетрезвом виде. И главное: окунаться можно только в специально оборудованном месте!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Глуске определено место, где на Крещение можно будет окунуться в воду. Это — зона отдыха «Лодочная станция». Последние несколько лет окунание проходило на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В магазине «LO&LO» распродажа зимней женской обуви — скидки 50%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика