Источник материала: Радзiма

В Глуске определено место, где на Крещение можно будет окунуться в воду. Это — зона отдыха «Лодочная станция». Последние несколько лет окунание проходило на территории Свято-Богоявленского храма, теперь же решено оборудовать место на реке Птичь, на Лодочной.

Освящение воды на месте окунания на Лодочной станции будет проведено 19 января в 12:00.

По распоряжению первого заместителя председателя Глусского райисполкома Владимира Карповича 19 января, в воскресенье, с 11 до 15 часов возле места окунания будут дежурить спасатели, медики, районная организация ОСВОД, милиция. За райпо — палатка для переодевания, горячий чай и выпечка. Накануне место окунания обследуют спасатели, а «Жилкомхоз» сделает деревянный помост, ступеньки и поручни.

Что требуется от глусчан — так это соблюдение элементарных правил безопасности при окунании в холодную воду. Запрещается нырять, плавать под водой, заплывать за ограждение, купаться в нетрезвом виде. И главное: окунаться можно только в специально оборудованном месте!