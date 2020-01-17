ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт: БелАЭС не будет введена в этом году

17.01.2020 12:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

БелАЭС не будет в полной мере введена в 2020 году, считает эксперт Belarus security blog Егор Лебедок.

Эксперт: БелАЭС не будет введена в этом году
Такой вывод он сделал на основании того, что объем поставок газа из России в Беларусь запланирован на уровне 2019 года, а введение в эксплуатацию пико-резервных станций на турбинах Siemens запланировано на 2021 год.

Кроме того, нужно время на приведение энергосистемы Беларуси в соответствие с условиями функционирования БелАЭС, а рынки сбыта электроэнергии пока неясны.

«Полагаю, что у белорусских властей нет особого интереса в ускорении ввода в эксплуатацию БелАЭС, поскольку через полгода с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2021 года, начинаются выплаты по кредиту (найти формально-технические причины для задержки срока ввода такого объекта проблем не составляет)», - заявил эксперт.


По его словам, минимальные выплаты по кредиту в год составят не меньше 460 млн долларов только по основному долгу.

«Сумма немалая, особенно в текущих условиях. Но важно понимать, что это далеко не все расходы, поскольку нужны серьезные затраты на обустройство энергосистемы, обращение с отходами и другие аспекты, которые в сумме будут иметь миллиардные размеры. 

Поэтому, будут тянуть до 1 апреля 2021 года. В этом году, в лучшем случае, проведут весь комплекс предпусковых испытаний и, может быть, загрузку топлива», - считает Егор Лебедок.
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БелАЭС не будет в полной мере введена в 2020 году, считает эксперт Belarus security blog Егор Лебедок.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Глуске определено место, где на Крещение можно будет окунуться в воду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика