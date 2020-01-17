В копыльском районе Несвижской МРИ задержал браконьера

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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14.01.2020 в охотугодьях у деревни Свидичи Копыльского района Несвижской МРИ был задержан местный житель Копыльского, который незаконно подстрелил утку. Птица упала на воду, и нарушитель был вынужден подождать, пока ее прибьет к берегу. За это время к водоему подъехала рейдовая группа Несвижской МРИ, получившая сообщение о выстреле.

Заметив работников Несвижской МРИ, охотник-нелегал спрятал ружье в камышах, но при опросе сказал, что бросил по частям в воду. Оружие все же нашли, оно оказалось нелегальным (незарегистрированным в РОВД) со сбитыми номерами. Соврал задержанный и о том, что не имеет больше никаких орудий охоты и боеприпасов. В ходе осмотра у него дома правоохранители нашли еще два незарегистрированных ружья, также без номеров, и 4 банки пороха.

При наличии такого арсенала не удивительно, что в холодильнике у подозреваемого обнаружилось 15 кг мяса, а во дворе – кровь и шерсть, предположительно, дикого животного (косуля европейская). Под грузом улик мужчина признал, что в декабре тоже ходил на охоту и незаконно добыл косулю европейскую.

Также были обнаружены в доме у браконьера и рыболовные сети – 10 штук общей длиной 315 метров.

За незаконную добычу утки, хранение незарегистрированного оружия и запрещенных орудий лова рыбы нарушителя привлекут к административной ответственности. Добыча косули и хранение пороха – уголовно наказуемые деяния, после проведения экспертиз по этим фактам могут быть возбуждены уголовные дела. Вред, причиненный природе вследствие браконьерской охоты, составил более 4 тысяч рублей. Не менее весомой может оказаться и сумма назначенных нарушителю штрафов, также по решению суда его могут наказать исправительными работами, ограничением или даже лишением свободы.

Старший госинспектор Несвижской МРИ Потоцкий Максим.