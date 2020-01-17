В Беларуси в 2019 году около 100 мужчин наказали за занятие проституцией

Источник материала: Аргументы и факты

Представители МВД озвучили статистику по фактам занятия проституцией в Беларуси за 2019 год. В частности, как заявил в эфире телеканала ОНТ начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий КАЗАКЕВИЧ, в стране по разным оценкам занимаются проституцией от 2,5 тыс. до 3 тыс. женщин и мужчин.

Эксперт напомнил, что потребители таких услуг сейчас не наказуемы, к административной ответственности привлекают именно тех, кто их предоставляет. Геннадий Казакевич также отметил, что набирает обороты мужская проституция. В 2019 году к ответственности были привлечены около 100 мужчин.

При этом представитель МВД особо выделил мужчин, которые оказывают услуги интимного характера другим мужчинам. Их возраст – от 16 до 50 лет.

По информации Геннадия Казакевича, зарабатывают проституцией в Беларуси от $10 до нескольких десятков тысяч долларов за час. При этом эксперт категорически против легализации проституции. По его мнению, здесь остаются важными моральный аспект вопроса, а также медицинские и криминальные риски, которые сопутствуют этому «бизнесу».