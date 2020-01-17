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Минск оказался в числе самых недорогих городов для жизни
Источник материала: Myfin
В десятку также вошли города Норвегии: Ставангер (6-й), Осло (7-й), Тронхейм (8-й), Берген (10-й) и исландский Рейкьявик (9-й).
Нью-Йорк (США) занял 11-е место.
Минск занимает 345-ю строчку в рейтинге, который включает 440 городов. Рядом со столицей Беларуси расположился Киев (Украина) – 347-я строчка.
А столица России Москва заняла 251-е место, Санкт-Петербург – 284-е.
Вильнюс (Литва) находится на 266-й позиции, а Рига (Латвия) на 241-й.
Рейтинг составлен по результату расчета «индекса стоимости жизни», который рассчитывается на основе покупательной способности населения, цен на питание, проезд на транспорте и
Источник: Myfin.by
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