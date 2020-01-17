Минск оказался в числе самых недорогих городов для жизни

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В десятку также вошли города Норвегии: Ставангер (6-й), Осло (7-й), Тронхейм (8-й), Берген (10-й) и исландский Рейкьявик (9-й).

Нью-Йорк (США) занял 11-е место.

Минск занимает 345-ю строчку в рейтинге, который включает 440 городов. Рядом со столицей Беларуси расположился Киев (Украина) – 347-я строчка.

А столица России Москва заняла 251-е место, Санкт-Петербург – 284-е.

Вильнюс (Литва) находится на 266-й позиции, а Рига (Латвия) на 241-й.