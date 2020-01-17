ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

3,5 тысячам белорусов не хватает стажа для трудовой пенсии. Сколько таких было в 2013 году

17.01.2020 12:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По данным на 1 января 2020 года в Беларуси было 3586 человек, которые получают социальную пенсию из-за нехватки страхового стажа. Сейчас это 115,92 рубля (половина бюджета прожиточного минимума) в месяц. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в Министерстве труда и соцзащиты.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чтобы получать трудовую пенсию, в этом году необходимо иметь минимум 17,5 лет страхового стажа. В него входят периоды работы с уплатой страховых взносов в Фонд соцзащиты. Те, кому страхового стажа не хватает, могут получать только социальную пенсию. Начиная с 1 января 2015 года ее назначают с 65 лет для мужчин и с 60 — для женщин.

Еще в 2013 году страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, составлял 5 лет. С 1 января 2014 года он увеличился до 10 лет, через год — до 15 лет, а начиная с 1 января 2016 года этот страховой стаж увеличивается на полгода каждый год до тех пор, пока не составит 20 лет. Это произойдет в 2025 году. Из-за того, что страховой стаж увеличился достаточно резко, некоторые белорусы попали в так называемую «пенсионную ловушку». Но в Минтруда отмечают, что люди, у которых вообще не было страхового стажа или же он был меньше требуемого, существовали и до 1 января 2014 года, когда достаточно было только 5 лет страхового стажа.

— Так, на 1 января 2014 года численность получателей социальных пенсий, не имеющих необходимого страхового стажа и, соответственно, права на трудовую пенсию, составляла 3097 человек, — комментируют в ведомстве.

Также в Минтруда добавляют, что в других странах тоже существует такое понятие, как страховой стаж, и для назначения пенсии он может быть больше, чем у нас.

— Например, в Чехии для назначения полной пенсии требуется не менее 25 лет страхового стажа (это требование постепенно повышается до 30 лет), в Польше — 25 лет для мужчин и 22 года для женщин, в Молдове полный страховой стаж с 2024 года для женщин и мужчин будет составлять — 34 года (для мужчин этот стаж требуется уже с 2018 года), в Болгарии — более 35 лет, — рассказывают в Минтруда.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минимальный страховой стаж, нужный для получения полной пенсии, увеличивается на полгода каждый год.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси в 2019 году около 100 мужчин наказали за занятие проституцией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика