3,5 тысячам белорусов не хватает стажа для трудовой пенсии. Сколько таких было в 2013 году

Источник материала: Tut.by

По данным на 1 января 2020 года в Беларуси было 3586 человек, которые получают социальную пенсию из-за нехватки страхового стажа. Сейчас это 115,92 рубля (половина бюджета прожиточного минимума) в месяц. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в Министерстве труда и соцзащиты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чтобы получать трудовую пенсию, в этом году необходимо иметь минимум 17,5 лет страхового стажа. В него входят периоды работы с уплатой страховых взносов в Фонд соцзащиты. Те, кому страхового стажа не хватает, могут получать только социальную пенсию. Начиная с 1 января 2015 года ее назначают с 65 лет для мужчин и с 60 — для женщин.

Еще в 2013 году страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, составлял 5 лет. С 1 января 2014 года он увеличился до 10 лет, через год — до 15 лет, а начиная с 1 января 2016 года этот страховой стаж увеличивается на полгода каждый год до тех пор, пока не составит 20 лет. Это произойдет в 2025 году. Из-за того, что страховой стаж увеличился достаточно резко, некоторые белорусы попали в так называемую «пенсионную ловушку». Но в Минтруда отмечают, что люди, у которых вообще не было страхового стажа или же он был меньше требуемого, существовали и до 1 января 2014 года, когда достаточно было только 5 лет страхового стажа.

— Так, на 1 января 2014 года численность получателей социальных пенсий, не имеющих необходимого страхового стажа и, соответственно, права на трудовую пенсию, составляла 3097 человек, — комментируют в ведомстве.

Также в Минтруда добавляют, что в других странах тоже существует такое понятие, как страховой стаж, и для назначения пенсии он может быть больше, чем у нас.

— Например, в Чехии для назначения полной пенсии требуется не менее 25 лет страхового стажа (это требование постепенно повышается до 30 лет), в Польше — 25 лет для мужчин и 22 года для женщин, в Молдове полный страховой стаж с 2024 года для женщин и мужчин будет составлять — 34 года (для мужчин этот стаж требуется уже с 2018 года), в Болгарии — более 35 лет, — рассказывают в Минтруда.