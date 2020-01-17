Как понять, что вы слишком много пьете? Рассказывает нарколог

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«К наркологу люди приходят, когда их проблемы начинают замечать коллеги по работе или родственники», — рассказывает психиатр-нарколог Минского городского наркологического диспансера Андрей Абрамович. Но разобраться с тем, что с употреблением алкоголя не все в порядке, можно гораздо раньше.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Спиртное четыре-пять раз в неделю, пусть даже и по бокалу вина или пива, — это путь к алкогольной зависимости. По данным ВОЗ, безопасных доз употребления не существует. Считается, что зависимость формируется на протяжении длительного времени. Скажем, по бокалу вина в день надо пить 10−15 лет (тут все зависит от вашей генетики и других особенностей организма). У женщин злоупотребление может развиваться быстрее — за 3−4 года. Но это не значит, что каждый бокал до этого не будет приносить вреда: уже через непродолжительное время у вас появится бессонница, перепады настроения, раздражительность, тошнота, агрессивность, отсутствие аппетита.

Каждый человек может пройти в интернете тест на определение зависимости от алкоголя — AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), разработанный Всемирной организацией здравоохранения. Он в онлайн-режиме покажет, сколько вы употребляете и какие за этим кроются риски. Постарайтесь отвечать на все вопросы открыто и честно — в первую очередь это нужно именно вам.

Человек в случае с алкоголем проходит несколько стадий. Сразу он в подростковом возрасте знакомится со спиртным. Потом наступает время экспериментирования, когда молодой человек может пробовать как разные виды алкоголя, так и менять дозы, проверяя, как на него будет действовать полбутылки, литр и т.д. Дальше наступает стадия социального употребления, когда человек выпивает в какой-то группе — в семье, с коллегами, самостоятельно устанавливая для себя дозы. Следующей будет стадия, когда он окружает себя людьми, с которыми постоянно может выпивать или ходить в баню, рестораны. Позже наступает зависимость, когда компания не нужна и человек пьет даже в одиночку. Его даже не смущает, что он может потерять работу или развестись, потерпеть финансовый кризис.

На то, что вы много пьете, могут указывать объективные признаки — изменение массы тела, ангиомы (воспаленные сосуды на носу), гиперемия и отеки лица, тремор рук. А также поведенческие — частые смены настроения, тревожность и постоянное желание принимать алкоголь, что приводит к синдрому зависимости.

Каждая из этих стадий по-разному будет отражаться на здоровье — это будет зависеть от генетики, факторов окружающей среды. Но на каждой из них можно остановиться и перестать пить.

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