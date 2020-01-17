ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как понять, что вы слишком много пьете? Рассказывает нарколог

17.01.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«К наркологу люди приходят, когда их проблемы начинают замечать коллеги по работе или родственники», — рассказывает психиатр-нарколог Минского городского наркологического диспансера Андрей Абрамович. Но разобраться с тем, что с употреблением алкоголя не все в порядке, можно гораздо раньше.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Спиртное четыре-пять раз в неделю, пусть даже и по бокалу вина или пива, — это путь к алкогольной зависимости. По данным ВОЗ, безопасных доз употребления не существует. Считается, что зависимость формируется на протяжении длительного времени. Скажем, по бокалу вина в день надо пить 10−15 лет (тут все зависит от вашей генетики и других особенностей организма). У женщин злоупотребление может развиваться быстрее — за 3−4 года. Но это не значит, что каждый бокал до этого не будет приносить вреда: уже через непродолжительное время у вас появится бессонница, перепады настроения, раздражительность, тошнота, агрессивность, отсутствие аппетита.

Каждый человек может пройти в интернете тест на определение зависимости от алкоголя — AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), разработанный Всемирной организацией здравоохранения. Он в онлайн-режиме покажет, сколько вы употребляете и какие за этим кроются риски. Постарайтесь отвечать на все вопросы открыто и честно — в первую очередь это нужно именно вам.

Человек в случае с алкоголем проходит несколько стадий. Сразу он в подростковом возрасте знакомится со спиртным. Потом наступает время экспериментирования, когда молодой человек может пробовать как разные виды алкоголя, так и менять дозы, проверяя, как на него будет действовать полбутылки, литр и т.д. Дальше наступает стадия социального употребления, когда человек выпивает в какой-то группе — в семье, с коллегами, самостоятельно устанавливая для себя дозы. Следующей будет стадия, когда он окружает себя людьми, с которыми постоянно может выпивать или ходить в баню, рестораны. Позже наступает зависимость, когда компания не нужна и человек пьет даже в одиночку. Его даже не смущает, что он может потерять работу или развестись, потерпеть финансовый кризис.

На то, что вы много пьете, могут указывать объективные признаки — изменение массы тела, ангиомы (воспаленные сосуды на носу), гиперемия и отеки лица, тремор рук. А также поведенческие — частые смены настроения, тревожность и постоянное желание принимать алкоголь, что приводит к синдрому зависимости.

Каждая из этих стадий по-разному будет отражаться на здоровье — это будет зависеть от генетики, факторов окружающей среды. Но на каждой из них можно остановиться и перестать пить.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалист объясняет, как разобраться с кажущимися безопасными вечерними дозами пива или вина.
 
Новости дня
Новости разные
 
3,5 тысячам белорусов не хватает стажа для трудовой пенсии. Сколько таких было в 2013 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика