Кобра проглотила пластиковую бутылку, выброшенную человеком. Вот что случилось потом

Источник материала: СТВ

Более 80 тысяч просмотров набрало видео из Индии, которое в очередной раз доказало человеку о важности внимательного отношения к отходам.

Сотрудник лесной службы Индии показал , как огромная змея проглотила пластиковую бутылку, приняв ее за еду, а потом начала пытаться ее выплюнуть. После нескольких попыток и уймы сил, рептилии все-таки удается это сделать.



Фото: twitter.com/ParveenKaswan

По словам мужчины, на видео запечатлена кобра.

«Она в состоянии изрыгнуть ее назад. Другие животные не могут этого сделать. Они умрут от боли».



Фото: twitter.com/ParveenKaswan

Автор ролика отметил, что это показывает, как пластик может влиять на дикую природу.



Фото: twitter.com/ParveenKaswan

Интернет-пользователи были поражены увиденным. Многие сказали, что именно такие примеры показывают важность переработки отходов и разумного потребления.