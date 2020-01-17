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Кобра проглотила пластиковую бутылку, выброшенную человеком. Вот что случилось потом
Источник материала: СТВ
Более 80 тысяч просмотров набрало видео из Индии, которое в очередной раз доказало человеку о важности внимательного отношения к отходам.
Сотрудник лесной службы Индии
По словам мужчины, на видео запечатлена кобра.
Автор ролика отметил, что это показывает, как пластик может влиять на дикую природу.
Интернет-пользователи были поражены увиденным. Многие сказали, что именно такие примеры показывают важность переработки отходов и разумного потребления.
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Более 80 тысяч просмотров набрало видео из Индии, которое в очередной раз доказало человеку о важности внимательного отношения к отходам.
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