Причины аварийности и травматизма при эксплуатации грузоподъёмных кранов

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Основные причины чрезвычайных происшествий при применении грузоподъёмных кранов (кранов манипуляторов) как правило, организационный характер. Они возможны из-за нарушений производственной дисциплины, недостаточного контроля со стороны руководителей и специалистов за соблюдением требований безопасности при выполнении работ.

За истекший период 2019г. в Дубровно и Дубровенском районе не зафиксировано аварий и инцидентов связанные с эксплуатацией грузоподъёмных кранов (кранов манипуляторов).

Владельцам грузоподъёмных кранов (кранов манипуляторов), подрядным организациям необходимо обеспечить:

— выполнение специалистами должностных инструкций;

— ведение работ грузоподъёмными кранами в соответствии с требованиями безопасности. Изложенными в эксплуатационной документации организаций – изготовителей;

— принятие действенных мер, исключающих нарушений требований нормативных правовых актов, технических правовых актов;

— надлежащий контроль за соблюдением персоналом производственых инструкций по охране труда.

Сергей Сосулин, старший государственный инспектор Витебского областного управления Госпромнадзора.