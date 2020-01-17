Причины аварийности и травматизма при эксплуатации грузоподъёмных кранов

Основные причины чрезвычайных происшествий при применении грузоподъёмных кранов (кранов манипуляторов) как правило, организационный характер. Они возможны из-за нарушений производственной дисциплины, недостаточного контроля со стороны руководителей и специалистов за соблюдением требований безопасности при выполнении работ.
За истекший период 2019г. в Дубровно и Дубровенском районе не зафиксировано аварий и инцидентов связанные с эксплуатацией грузоподъёмных кранов (кранов манипуляторов).
Владельцам грузоподъёмных кранов (кранов манипуляторов), подрядным организациям необходимо обеспечить:
— выполнение специалистами должностных инструкций;
— ведение работ грузоподъёмными кранами в соответствии с требованиями безопасности. Изложенными в эксплуатационной документации организаций – изготовителей;
— принятие действенных мер, исключающих нарушений требований нормативных правовых актов, технических правовых актов;
— надлежащий контроль за соблюдением персоналом производственых инструкций по охране труда.
Сергей Сосулин, старший государственный инспектор Витебского областного управления Госпромнадзора.