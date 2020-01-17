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Треки белорусов вошли в список лучших песен мира

17.01.2020 14:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Треки белорусов вошли в список лучших песен мира
Фото из открытых источников

Треки двух белорусских групп вошли в список 99-и лучших песен мира 2019 года по версии музыкального ресурса Beehype. Список составляли блогеры, музыкальные журналисты и диджеи – они отбирали «то, что лучше всего звучит на местных сценах». В плейлист попали трек «Звёзды» минской группы «Молчат дома» и «Kusta» группы «Shuma».

 

Кстати, второй альбом «Молчат дома» был записан при поддержке одного из главных лейблов Берлина – Detriti Records, – и вошел в топ-20 лучших альбомов 2018-го по версии британских критиков. А в ноябре 2019-го бренд Hugo Boss выпустил рекламный ролик под музыку группы.

А дебютный альбом под названием «Жніво» группа «Shuma» выпустила в 2015-м, и музыкальные критики признали его лучшей пластинкой среди всех вышедших в Беларуси.

 
 
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