Треки белорусов вошли в список лучших песен мира

Треки двух белорусских групп вошли в список 99-и лучших песен мира 2019 года по версии м узыкального ресурса Beehype . Список составляли блогеры, музыкальные журналисты и диджеи – они отбирали «то, что лучше всего звучит на местных сценах». В плейлист попали трек «Звёзды» минской группы «Молчат дома» и «Kusta» группы «Shuma».

Кстати, второй альбом «Молчат дома» был записан при поддержке одного из главных лейблов Берлина – Detriti Records, – и вошел в топ-20 лучших альбомов 2018-го по версии британских критиков. А в ноябре 2019-го бренд Hugo Boss выпустил рекламный ролик под музыку группы.

А дебютный альбом под названием «Жніво» группа «Shuma» выпустила в 2015-м, и музыкальные критики признали его лучшей пластинкой среди всех вышедших в Беларуси.