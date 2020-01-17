В Брестской области построят не менее 20 молочнотоварных ферм

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Брестской области в этом году планируется построить не менее 20 молочнотоварных ферм, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Буткевич.



Фото из архива БЕЛТА

В прошлом году в области была реализована масштабная программа по модернизации животноводческой отрасли: в регионе реконструировали и построили более 20 молочнотоварных ферм, в том числе 17 новых. Не менее масштабная программа ожидается и в текущем году. «Эту работу будем продолжать, но только уже выборочно, точечно — там, где гарантированно будет результат. Минимум 20 ферм планируем строить в 2020 году», — сказал Сергей Буткевич.

Планируется, что новые МТФ в этом году введут в ОАО «Видомлянское» Каменецкого района, «Восходящая заря» — Кобринского, «Полесская нива» — Стоинского, «Плещицы» — Пинского, «Столовичи» — Барановичского. Новые комплексы появятся в ОАО «Жабинковский», КУСП «Березовское», других хозяйствах. В целом строительство и реконструкция ферм будет вестись в большинстве районов области.

Финансирование будет осуществляться с господдержкой, за счет льготных кредитов. «Такие проекты могут реализовывать только финансово устойчивые хозяйства. Количество предложений значительно превышает возможности для финансирования. Теперь проводим конкурс, чтобы выбрать лучшие инвестпроекты», — отметил первый зампред облсельхозпрода.

При этом он подчеркнул важность комплексного подхода при модернизации отрасли. Помимо строительства и реконструкции животноводческих помещений не менее важны наличие хорошей кормовой базы, высокий генетический потенциал стада, высокопрофессиональные кадры. «Мы ежегодно анализируем, какое направление у нас начинает тормозить, и тогда уделяем ему максимальное внимание, в том числе в плане вложения финансов. То есть стараемся держать баланс между главными составляющими успеха», — добавил собеседник.

Брестская область является лидером среди регионов по темпам роста производства молока — в течение последних пяти лет он ежегодно превышает 5%. В 2019 году в регионе произвели 1 млн 740 тыс. т молока. Впервые в Беларуси удой на корову превысил 6 тыс. кг: в среднем по хозяйствам Брестской области он составил 6132 кг. В течение ближайших двух лет валовое производство молока в регионе планируют довести до 2 млн т, а поголовье дойного стада — до 300 тыс.

БЕЛТА.

(Visited 2 times, 2 visits today)