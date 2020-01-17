Хостелы в райцентрах, Фестиваль национальных культур в Гродно и шоппинг. Что готовят к новому туристическому сезону в области?

Источник материала: Вороновская газета

Гродно и шоппинг. Что готовят к новому туристическому сезону в области?" width="599" height="363">



Безвизовый режим с каждым годом все больше набирает обороты.

Кстати, в зоне свободной от виз, давно бывают не только гости из стран-соседок, но и туристы из Новой Зеландии, США, Японии, Бразилии. А по итогу прошлого года в топ-5 самых частых гостей вошли Германия и Эстония. Они занимают четвертую и пятую позиции соответственно.

Заместитель начальника Управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева отмечает, что с расширением безвизовой зоны ведется новый отсчет истории безвиза.





– Территория значительно расширилась. Это открывает большой простор для действий. Для групповых туристов доступна вся Гродненская область. В индивидуальном порядке помимо Гродно, Гродненского и Свислочского районов, как это было до вступления в силу Указа №300, теперь гости без визы могут посещать Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы. Новые правила вступили в силу 10 ноября 2019 года. С этого времени безвизовую зону посетили более 25 000 туристов из 53 стран. В лидерах гости из Литвы, Польши, Латвии, Германии и Эстонии. Пока в туристическом сезоне затишье, которое традиционно приходит после новогодних праздников. Сейчас идет подготовительный этап к новому сезону. Впереди туристические выставки за границей, составление планов. В этом году одно из приоритетных направлений – открытие гостиничных комплектов и хостелов в районных центрах области, мы этого очень ждем. Да и в целом упор будет сделан на улучшение и совершенствование туристической инфраструктуры в области, – рассказала Татьяна Лидяева.

Статистика показывает, что большинство зарубежных гостей остается на отдых на два дня и более, их 69%. Гораздо чаще туристы путешествуют индивидуально, а не в группах.





– Гости без виз начинают активней исследовать и районные центры. В этом году туристы уже приезжали в Лиду и Вороново. 2020 год будет ярким и насыщенным для туристической сферы. Гродно вновь примет Фестиваль национальных культур, на этом событии ожидаем много иностранных гостей. Лида стала культурной столицей Беларуси, это тоже привлечет еще больше зарубежных гостей, – отметила Татьяна Лидяева.

Приезжают к нам не только за впечатлениями от красоты и истории города, но и поправить свое здоровье. Медицинский туризм также набирает обороты, все большей популярностью пользуются санатории. С начала этого года в здравницах области отдохнули более 200 безвизовых туристов.





В Гродно с безвизовыми туристами активно работает компания «Студия отдыха». Заместитель директора Константин Караченцев отмечает, что расширение безвизовой зоны – огромный плюс для развития туризма в регионе.

– С вступлением в силу новых правил действия безвиза, началась работа над расширением ассортимента туристических маршрутов и программам. Основная задача – сделать их многодневными. В топе, помимо Гродно, Лида, Мир и Новогрудок. Но в планах также задействовать города пока не столь популярные, например, Зельву и Слоним. Расширение безвизовой зоны дает больше возможностей для трансграничных маршрутов. Для того, чтобы они стали регулярными, необходимо несколько лет работы, так как европейские компании планируют маршруты за 2 года. Но это, несомненно, плодотворное поле для работы.







Как отмечает Константин Караченцев, Гродно – это уникальный город, который пользуется максимальным спросом. Он привлекает зарубежных гостей не только материально-культурным наследием. Шоппинг – важная часть любого путешествия, и областной центр может сделать отличные предложения туристам.

– Торговый Центр «OldCity» и, уже совсем скоро открывающийся, ТРЦ «Тринити» есть и будут притяжением для туристов. Ведь сегодня каждый зарубежный гость хочет что-то приобрести на память, купить качественные белорусские товары. Если поначалу превалировал ностальгический туризм, то сегодня все больше и больше туристов приезжают, потому что им интересна наша страна. Кроме этого туристы всегда подчеркивают, что чувствуют себя в полной безопасности, когда гостят у нас.







Партнеры «Студии отдыха» преимущественно из Литвы, Польши и Латвии. В этом году компания планирует усилить отношения и с туристическими фирмами Западной Европы, например. Но уже сейчас Гродненский регион посещают индивидуальные туристы из Италии, Чехии и других стран Европы.





– В этом году будет особенный повод пригласить иностранных гостей – Гродно вновь примет «Фестиваль национальных культур». Мы максимально рекламируем среди наших партнеров это событие. И с каждым годом масштаб «Фестиваля национальных культур» растет, особенно это видно по количеству туристов, желающих попасть на него. Естественно, еще один интересный аспект для гостей – получение Лидой статута культурной столицы Беларуси.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/