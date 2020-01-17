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Во время матча с Беларусью сборная Германии забыла гандболиста в туалете
Источник материала: Партизан
Курьезное происшествие случилось во время гандбольного матча Беларусь-Германия на чемпионате Европы, сообщает handballfast.com.
Левого полусреднего сборной Германии Юлиуса Кюна закрыли в раздевалке в перерыве игры.
"Я оставался последним в туалете и уже тогда начал подозревать что-то неладное. Когда понял, что второй тайм стартует, я запаниковал и начал стучать в дверь. Хорошо, что охранник меня услышал", — рассказал немецкий гандболист.
Кстати, сама встреча завершилась победой команды Германии — 31:23.
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Курьезное происшествие случилось во время гандбольного матча Беларусь-Германия на чемпионате Европы, сообщает handballfast.com.
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