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Во время матча с Беларусью сборная Германии забыла гандболиста в туалете

17.01.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курьезное происшествие случилось во время гандбольного матча Беларусь-Германия на чемпионате Европы, сообщает handballfast.com.

Левого полусреднего сборной Германии Юлиуса Кюна закрыли в раздевалке в перерыве игры.

"Я оставался последним в туалете и уже тогда начал подозревать что-то неладное. Когда понял, что второй тайм стартует, я запаниковал и начал стучать в дверь. Хорошо, что охранник меня услышал", — рассказал немецкий гандболист.

Кстати, сама встреча завершилась победой команды Германии — 31:23.
 
 
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Курьезное происшествие случилось во время гандбольного матча Беларусь-Германия на чемпионате Европы, сообщает handballfast.com.
 
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