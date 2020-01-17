Продолжение эпопеи о краже трусов: в деле может появиться новый фигурант









Это журналисты узнали от Николая Нарожного – бывшего владельца магазина second hand, ранее обвиненного в «вымогательстве с применением насилия» и даже находившегося несколько месяцев за решеткой.





Разговор состоялся в коридоре суда Бобруйского района и г. Бобруйска. Здесь 38-летний бобруйчанин ждал начала судебного заседания, где он выступал уже в качестве истца. Ответчица – Алина Н., укравшая злополучные трусы.





Напомним, в конце минувшего года Нарожный подал иск в отношении своей визави, в котором требовал взыскать стоимость трусов (15 рублей) и расходы на судебные издержки. Здесь сумма уже более серьезная. С госпошлинами и услугами адвоката набежало почти 128 рублей.





Заседания по делу не раз переносились из-за неявки ответчицы по уважительным причинам. На этот раз она тоже не пришла, однако направила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие. Незадолго до этого на имя Нарожного пришел денежный перевод в сумме 15 рублей – компенсация за украденную вещь. Но идти на почту и забирать деньги Николай не стал:





– Я это сделаю только после вынесения решения. Может так случиться, что когда я получу деньги, суд сочтет инцидент исчерпанным и не станет взыскивать с ответчицы издержки, – сообщил до суда Николай.





Из материалов дела, озвученных судьей, следует, что Алина Н. ранее была признана виновной в краже имущества и оштрафована на две базовые величины. То есть ее вина в краже полностью доказана.





Руководствуясь действующим законодательством, судья вынесла решение: признать требования Нарожного законными и полностью их удовлетворить. Алина Н. должна выплатить истцу еще 128 рублей. Решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции.





Останавливаться на достигнутом Николай не намерен. 14 января в Ленинский РОВД он подал заявление. В документе Нарожный просит провести проверку факта клеветы в его адрес.





– На youtube вышло видео «Сага о трусах», под которым пользователь Аврора Сидорова оставила ряд негативных комментариев в мой адрес, в частности, меня назвали «зверем» и сравнили с убийцей с улицы Лынькова. Пока я никого не обвиняю, пусть милиция разберется. Но на самом канале «Аврора Сидорова» есть видео, где девочка исполняет песню. По моему мнению, она очень похожа на ребенка, который присутствовал на одном из заседаний, где я был ответчиком.





На момент подготовки материала комментарии к видео (оно на канале единственное) с поющей девочкой отключены, но негативные отзывы в адрес Нарожного не удалены.





А 15 января Нарожный подал еще два заявления – в Генпрокуратуру и Центральный аппарат СК. В них он просит проверить обоснованность материальных претензий Алины Н. за смартфон Huawei P10 Lite, который он ей якобы разбил.





«Она оценила его в 555 рублей, которые я ей давно выплатил, тогда как этот телефон стоит не больше 400». Буквально накануне сегодняшнего заседания Нарожному пришли смс-уведомления: его заявления по поводу стоимости телефона дошли до адресатов.