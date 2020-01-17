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Второй раз в истории! Капотный МАЗ примчал на пьедестал «Дакара»
Источник материала: Tut.by
Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича стал третьим по итогам ралли-рейда «Дакар-2020». Второй раз в истории белорусский экипаж оказывается на пьедестале самого престижного автомарафона в мире, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».
Для капотника прошедшая гонка стала дебютом на «Дакаре». Белорусы рванули вперед с первых километров:
Завершилась гонка коротким спецучастком из Харада в Киддию — небольшой «город развлечений» рядом с Эр-Риядом. Трасса была несложной, но запутанной. Белорусские экипажи столкнулись с трудностями, которые, впрочем, не сказались на их позициях в турнирной таблице.
МАЗ Сергея Вязовича оказался на пьедестале с почетной «бронзой». Победителем марафона стал россиянин Андрей Каргинов, на втором месте — его партнер по команде Антон Шибалов. До лучшего результата белорусам не хватило около 2 часов. За третье место членам экипажа также причитаются «Золотые бедуины» — легендарные статуэтки для победителей и призеров «Дакара».
Молодой белорусский пилот Алексей Вишневский улучшил результат своих выступлений на «Дакаре», заняв восьмое место. Чемпиону он проиграл 5 часов 24 минуты. Многократный участник ралли-рейдов Александр Василевский закончил гонку на 12-й позиции с отставанием в 6 часов 52 минуты.
Однако самым успешным для белорусов стал «Дакар-2018». Тогда Сергей Вязович завоевал «серебро» престижного ралли-рейда. В том же году он
Участие в «Дакаре», помимо спортивных целей, преследовало и другие задачи. Многие конструкторские ноу-хау прошли испытание в «боевых» условиях, что позволит усовершенствовать и серийное производство грузовиков. Успешные выступления также благоприятно сказываются на имидже МАЗ во всем мире.
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Победителем марафона стал россиянин Андрей Каргинов, на втором месте - его партнер по команде Антон Шибалов.
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