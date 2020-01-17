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Второй раз в истории! Капотный МАЗ примчал на пьедестал «Дакара»

17.01.2020 14:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича стал третьим по итогам ралли-рейда «Дакар-2020». Второй раз в истории белорусский экипаж оказывается на пьедестале самого престижного автомарафона в мире, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».


Для капотника прошедшая гонка стала дебютом на «Дакаре». Белорусы рванули вперед с первых километров: заняли второе место на начальном этапе и шли лидерами два последующих заезда. После этого инициатива перешла к российским экипажам, которые «отвоевали» первые два места и постепенно увеличили отрыв.

Завершилась гонка коротким спецучастком из Харада в Киддию — небольшой «город развлечений» рядом с Эр-Риядом. Трасса была несложной, но запутанной. Белорусские экипажи столкнулись с трудностями, которые, впрочем, не сказались на их позициях в турнирной таблице.

МАЗ Сергея Вязовича оказался на пьедестале с почетной «бронзой». Победителем марафона стал россиянин Андрей Каргинов, на втором месте — его партнер по команде Антон Шибалов. До лучшего результата белорусам не хватило около 2 часов. За третье место членам экипажа также причитаются «Золотые бедуины» — легендарные статуэтки для победителей и призеров «Дакара».

Молодой белорусский пилот Алексей Вишневский улучшил результат своих выступлений на «Дакаре», заняв восьмое место. Чемпиону он проиграл 5 часов 24 минуты. Многократный участник ралли-рейдов Александр Василевский закончил гонку на 12-й позиции с отставанием в 6 часов 52 минуты.

Однако самым успешным для белорусов стал «Дакар-2018». Тогда Сергей Вязович завоевал «серебро» престижного ралли-рейда. В том же году он пришел первым на Turkmen Desert Race. А примерно через год стал чемпионом Morocco Desert Challenge. Примечательно, что в африканской гонке он впервые выступал на капотнике.

Участие в «Дакаре», помимо спортивных целей, преследовало и другие задачи. Многие конструкторские ноу-хау прошли испытание в «боевых» условиях, что позволит усовершенствовать и серийное производство грузовиков. Успешные выступления также благоприятно сказываются на имидже МАЗ во всем мире.

Ралли-рейд «Дакар-2020» впервые прошел по территории Саудовской Аравии. Он стартовал 5 января в Джедде и завершился сегодня в Киддии. Протяженность маршрута составила около 8 тысяч километров, причем более половины из них пришлись на спецучастки. В гонке приняли участие свыше 350 экипажей со всего мира. Только в классе грузовиков состязались около 50 «камионов», из них меньше 30 добрались до финиша ралли-рейда.

 
 
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Победителем марафона стал россиянин Андрей Каргинов, на втором месте - его партнер по команде Антон Шибалов.
 
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