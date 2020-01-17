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Наниматели из числа физлиц больше не надо будет заполнять трудовые книжки своих работников

17.01.2020 14:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Наниматели из числа физлиц больше не надо будет заполнять трудовые книжки своих работников

С 28 января 2020 года на работников, принятых к нанимателям-физлицам, трудовые книжки заполняться не будут, сообщили в Минтруда.

Постановлением от 10 января 2020 года № 1 внесены соответствующие изменения в «Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек».

Под категорией нанимателей-физлиц следует понимать: ИП, адвокатов, осуществляющих индивидуальную адвокатскую деятельность, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро, физлиц, осуществляющих деятельность в сфере агроэкотуризма, физлиц, принимающих на работу домашних работников (няни, сиделки, помощники по хозяйству и т.п.).

Согласно указанному выше постановлению Минтруда, наниматели-физлица, принявшие работников до 28 января 2020 года,  обязаны не позднее 28 февраля 2020 года выдать своим наемным работникам трудовые книжки с внесением записи о прекращении ее заполнения.

Она  может быть следующего содержания: «28.01.2020. Заполнение трудовой книжки прекращено в связи с вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов».

Запись должна быть заверена подписью нанимателя, а в отношении домашних работников — уполномоченным должностным лицом местного исполнительного и распорядительного органа первичного территориального уровня, зарегистрировавшего трудовой договор с домашним работником. В случае смерти ИП запись заверяется регистрирующим органом по месту госрегистрации ИП.

Издания приказа о прекращении заполнения трудовых книжек в отношении работников, работающих у нанимателей-физлиц, не требуется.

Как поясняют в Минтруда, данная новация обусловлена внесением изменения в статью 50 Трудового кодекса, который вступает в силу 28 января 2020 года.

Особенность трудовых отношений между нанимателем-физлицом и работником не предполагает изменение характера трудовых отношений (перевод на другие должности (в другие структурные подразделения), присвоение или повышение квалификации. Поэтому сведения, вносимые в трудовую книжку работника нанимателем-физлицом, сводились только к записям о приеме на работу и увольнении.

В то же время у работника возникали проблемы по внесению записей об увольнении и заверению этих записей в случаях, когда наниматель-физлицо не может этого сделать — например, в случае смерти, заключения под стражу, лишения лицензии, приостановления деятельности и так далее.

Это создавало для работника сложности, в том числе при трудоустройстве к другому нанимателю и при реализации других прав, требующих подтверждения факта увольнения записями в трудовой книжке работника.

 
 
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С 28 января 2020 года на работников, принятых к нанимателям-физлицам, трудовые книжки заполняться не будут, сообщили в Минтруда.
 
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