Талантливую молодежь Гродненщины, в том числе из Кореличского района, поощрили премиями Белорусского фонда мира

Источник материала: Полымя

Более 50 молодых жителей региона награждены премиями Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира». Церемония чествования юных талантов прошла сегодня в Гродненском областном Дворце творчества детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.





Лауреатами премии стали представители всех районов области. Это школьники и студенты, добившиеся наибольших успехов в интеллектуальной, творческой, спортивной, художественной деятельности, учебе и общественной работе. Кореличский район успешно представили ученик 8 класса средней школы №1 г.п. Кореличи Александр Худницкий и ученица 9 класса средней школы г.п. Мир Анастасия Ковалевич.





«Премия вручается на протяжении 16 лет. Два раза в год по представлению районных отделов образования и районных отделений фонда в регионе выбираются свыше 50 талантливых школьников, учащихся ссузов и вузов, которые поощряются денежной премией. За это время стипендиатами акции стали более 1,6 тыс. детей. Как правило, эти ребята находят себя в жизни, добиваются успехов в различных отраслях», — отметил председатель правления Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» Иван Колбаско. Он подчеркнул, что традиция вручения премий одаренным детям будет продолжена.

Организаторами торжественного мероприятия выступили Гродненское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира» и главное управление образования Гродненского областного исполнительного комитета.

Источник: БелТА

Фото Леонида ЩЕГЛОВА