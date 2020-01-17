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Экипаж Вязовича занял 3 место на ралли «Дакар-2020». В десятке лучших ещё один белорусский экипаж

17.01.2020 14:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Второй раз в истории «Дакара» белорусский МАЗ на подиуме. Экипаж Сергея Вязовича стал бронзовым призером ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это несмотря на относительно неудачно пройденный заключительный этап.

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По его итогам лидер нашей команды был лишь 17-м. А вот другой мазовец – Вишневский – на 12-м этапе показал второе время, проиграв лидеру россиянину Каргинову лишь 2 минуты. У Василевского – 7-й результат.

Экипаж Вязовича занял 3 место на ралли «Дакар-2020». В десятке лучших ещё один белорусский экипаж

Таким образом, по итогам генеральной классификации в десятке лучших сразу два белорусских экипажа – Вязовича и Вишневского, третье и восьмое места соответственно. Экипаж Василевского стал 12-м.

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Напомним, «Дакар» впервые проходил на Ближнем Востоке. На старт в 2020 году вышел 351 экипаж, из которых 47 – грузовики. Церемония награждения победителей ожидается днем 17 января.

Экипаж Вязовича занял 3 место на ралли «Дакар-2020». В десятке лучших ещё один белорусский экипаж

Люди в материале: Сергей Вязович, Александр Василевский, Алексей Вишневский
 
 
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Новости Беларуси. Второй раз в истории «Дакара» белорусский МАЗ на подиуме. Экипаж Сергея Вязовича стал бронзовым призером ралли-рейда «Дакар» в зачете...
 
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