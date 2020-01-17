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Какую технику в Беларуси сейчас можно купить дешевле, чем в интернет-магазинах

17.01.2020 14:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Время от времени мы просматриваем предложения крупных торговых сетей, работающих в Беларуси, и выискиваем товары, за которые просят меньше, чем в других (не всегда официальных) интернет-магазинах. Ниже — подборка такой бытовой техники.


Фото: pixabay.com

«5 элемент»

С 17 по 19 января в салонах и интернет-магазине «5 элемента» обещают скидки вплоть до 59%. Впрочем, не все устройства получится «урвать» по более низкой в сравнении с другими продавцами цене. Но такие аппараты есть. Например, стиральная машина BEKO WRE6512BAA продается за 526,15 рубля, а в Сети стоит не менее 550−630 рублей.

В ее актив входит класс энергопотребления А+++, максимальная загрузка в шесть килограммов, скорость отжима — до 1000 оборотов в минуту, а также целых 15 встроенных программ стирки, включая специальные режимы для ухода за вещами из шерсти. Уровень шума при работе не превышает 61 дБ.

Похожая история и с пылесосом Samsung VC18M2150, который оценили в 197,10 рубля. У других продавцов в нашем каталоге за устройство просят примерно 230 рублей. Основные особенности модели: контейнер для мусора на полтора литра, мощность всасывания на уровне 380 Вт, а также максимальный уровень шума в 87 дБ.

Наконец, беспроводные наушники Sony MDR-XB950N1 в «5 элементе» оцениваются в 325 рублей вместо 350−420 рублей в других магазинах. Производитель заявляет, что наушники отличаются улучшенным звучанием низких частот, технологий цифрового шумоподавления, а также временем автономной работы вплоть до 22 часов.

 

«Электросила»

По 31 января в сети этого продавца с выгодой, например, получится приобрести двухкамерный холодильник LG GA-B509BMHZ. Его цена в «Электросиле» равняется 1350 рублям, в интернете — примерно 1400−1500 рублям.

Холодильное и морозильное отделения аппарата выполнены по технологии No Frost (значит не требуют размораживания), общий объем — 384 литра. Из особенностей — технология DoorCooling+. Благодаря потоку воздуха из верхней части холодильника продукты, по заверению производителя, так сохраняются лучше.

Беспроводной пылесос Dyson V7 ANIMAL EXTRA стоит 769 рублей, на Kupi.TUT.BY — не менее 826 рублей. Его главная фишка заключается во встроенном аккумуляторе, заряда которого хватает примерно на 30 минут работы. В комплект поставки также входит несколько щеток, в том числе — для уборки шерсти и мягкой мебели.

На микроволновку Horizont 20MW700−1379CTW также есть скидка, за счет которой прибор продают за 122 рубля. В большинстве других магазинов стоимость устройства стартует с отметки около 140 рублей. Это модель начального класса с объемом в 20 литров, мощностью в 700 Вт и пятью уровнями мощности.

 

21vek.by

В специальном разделе онлайн-гипермаркета со скидками нам удалось найти телевизор Toshiba 55U5855EC. В «21 веке» его продают за 899 рублей, другие продавцы просят за него от 950 до 1090 рублей. Как становится понятно из названия модели, диагональ ее экрана равняется 55 дюймам, разрешение — 4K. Есть встроенная система Smart-TV на базе Android, а также два динамика общей мощностью в 16 Вт.

Утюг Philips GC3580/20 получится купить за 99 рублей, в Сети такую же модель отдают за 120−150 рублей. Много рассказывать об аппарате нечего: объем резервуара для воды составляет 400 миллилитров, длина сетевого шнура — два метра. В наличии также функции парового удара и самоочистки.

 
 
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