Знакомство с лемуром, бесплатное кино и концерт. Куда сходить в Гродно в выходные (и пятницу)

Источник материала: Tut.by

В эти выходные (и пятницу) в Гродно пройдет турнир по бильярду, а еще нас приглашают посмотреть короткометражки, которые были представлены на международном фестивале «Zubroffka», или сходить в зоопарк и познакомиться с лемуром.

Лучшие фильмы международного фестиваля «Zubroffka 2019»



Фото: mirfest.com

Где: «Цэнтр гарадскога жыцця», улица Кирова, 3 Когда: 17 января, 19.00 Сколько: бесплатно

В Гродно покажут лучшие короткометражки международного кинофестиваля «Zubroffka 2019». А после пройдет встреча с художественный руководителем и исполнительным директором фестиваля, который проводится в Белостоке с 2006 года. Фестиваль «Zubroffka» — это одно из самых значимых кинособытий в Польше. Он стал платформой для обмена современными идеями, а еще это место встречи режиссеров с Востока и Запада. Каждый год жюри выбирает лучшие короткометражки из сотен фильмов со всего мира. На фестивале есть несколько номинаций, в том числе для студентов, любителей и независимых режиссеров. Гран-при фестиваля — две тысячи евро.

Большой праздничный гала-концерт Гродненской капеллы

Где: Областной драмтеатр, улица Мостовая, 35 Когда: 17 января, 19.00 Сколько: 10 и 12 рублей.

Гродненская капелла приглашает на большой гала-концерт «В этот щедрый вечерок…». В программе — произведения Штрауса, Кальмана, Чайковского, Легара и других. Дирижер — заслуженный артист Беларуси, маэстро Владимир Бормотов.

Знакомство с лемуром в зоопарке и развлекательная программа для детей



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Где: Гродненский зоопарк, улица Тимирязева, 11 (кафе «Мишутка») Когда: 19 января, 12.30 Сколько: входной билет в зоопарк — взрослый — 6, 5 рубля, детский — 4,5 рубля.

Зоопарк приглашает маленьких гродненцев на развлекательную программу «Сказочный денек». В программе — знакомство с лемуром, загадки, пазлы, конкурсы, арт-зона, викторина и фото с ручными животными.

Международные бильярдные турниры по пирамиде



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: бильярдный клуб «Легенда», улица Репина, 38 Когда: 18−19 января, 11.00 Сколько: для зрителей — бесплатно

В новом бильярдном клубе «Легенда» в субботу и воскресенье будут проходить турниры

в рамках первого тура Международного кубка Baltic Pyramid League (Балтийской лиги по пирамиде).

Соревнования, обещают организаторы, соберут десятки спортсменов, а вообще Балтийская лига по пирамиде включила в себя игроков из Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, России, Швеции, Финляндии, Украины, Болгарии, Испании.