|
Знакомство с лемуром, бесплатное кино и концерт. Куда сходить в Гродно в выходные (и пятницу)
Источник материала: Tut.by
В эти выходные (и пятницу) в Гродно пройдет турнир по бильярду, а еще нас приглашают посмотреть короткометражки, которые были представлены на международном фестивале «Zubroffka», или сходить в зоопарк и познакомиться с лемуром.
Лучшие фильмы международного фестиваля «Zubroffka 2019»
В Гродно покажут лучшие короткометражки международного кинофестиваля «Zubroffka 2019». А после пройдет встреча с художественный руководителем и исполнительным директором фестиваля, который проводится в Белостоке с 2006 года. Фестиваль «Zubroffka» — это одно из самых значимых кинособытий в Польше. Он стал платформой для обмена современными идеями, а еще это место встречи режиссеров с Востока и Запада. Каждый год жюри выбирает лучшие короткометражки из сотен фильмов со всего мира. На фестивале есть несколько номинаций, в том числе для студентов, любителей и независимых режиссеров. Гран-при фестиваля — две тысячи евро.
Большой праздничный гала-концерт Гродненской капеллы
Гродненская капелла приглашает на большой гала-концерт «В этот щедрый вечерок…». В программе — произведения Штрауса, Кальмана, Чайковского, Легара и других. Дирижер — заслуженный артист Беларуси, маэстро Владимир Бормотов.
Знакомство с лемуром в зоопарке и развлекательная программа для детей
Зоопарк приглашает маленьких гродненцев на развлекательную программу «Сказочный денек». В программе — знакомство с лемуром, загадки, пазлы, конкурсы, арт-зона, викторина и фото с ручными животными.
Международные бильярдные турниры по пирамиде
В новом бильярдном клубе «Легенда» в субботу и воскресенье будут проходить турниры
Соревнования, обещают организаторы, соберут десятки спортсменов, а вообще Балтийская лига по пирамиде включила в себя игроков из Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, России, Швеции, Финляндии, Украины, Болгарии, Испании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти выходные (и пятницу) в Гродно пройдет турнир по бильярду, а еще гродненцев приглашают посмотреть короткометражки, которые были представлены на международном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)