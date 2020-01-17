Они вернулись? Водители заметили на дорогах мобильные камеры скорости

Источник материала: Tut.by

«На дорогах стоят мобильные камеры скорости, получается, они снова заработали?», — написали читатели в редакцию и приложили фото. В ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» AUTO.TUT.BY сообщили, что мобильные датчики фиксации скорости действительно работают, но в тестовом режиме.



Фото предоставлено читателем

Водители заметили мобильную камеру скорости на въезде в Мозырь со стороны Калинковичей, на улице Иваненко. Установлена она без дорожного знака, предупреждающего, что измеряется скорость транспорта. На противоположной стороне улицы установлена стационарная камера скорости, для нее дорожный знак установлен.

— Но почему ГАИ не сообщила, что вернула мобильные камеры на дороги? — недоумевают автомобилисты.

В ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» AUTO.TUT.BY сообщили, что на дорогах действительно выставляются мобильные датчики фиксации скорости, это согласовано с ГАИ. Но работают они в тестовом режиме, для контроля за дорожной обстановкой. Они могут стоять рядом со стационарной камерой скорости.

— По данным с мобильных датчиков постановления за превышение скорости водителям сейчас не выносятся. Именно поэтому они не обозначены дорожными знаками. Стационарные камеры — со знаками, — объяснил оператор.

Когда мобильные камеры начнут работать с обычном режиме, с вынесением постановлений, на предприятии не знают: «об этом распоряжения от ГАИ пока не поступало».

Напомним, с 19 декабря с дорог страны пропали все мобильные камеры скорости. В УГАИ МВД тогда пояснили, что проводится ревизия дорожных знаков.

Уже 26 декабря начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк сообщил, что мобильные камеры скорости в ближайшее время вернут на дороги страны , однако места их установки будут определять по другим критериям. По словам Корзюка, раньше радары стояли в местах, где происходили любые аварии. Сейчас их будут устанавливать в тех местах, где ДТП происходят из-за превышения скорости.