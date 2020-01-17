Ягодные культуры на вашем участке

Источник материала: Новости Дзержинска

15 января в отделе обслуживания и информации Дзержинской центральной районной библиотеки прошло заседание клуба «Сад Мечты».

Садовод-практик Владимир Крылович познакомил садоводов с секретами получения высоких урожаев земляники, малины, смородины, крыжовника, голубики.

Сколько саженцев ягодных культур нужно высадить на участке, чтобы обеспечить богатый урожай? Как не ошибиться при выборе посадочного материала и посадить ягодные культуры? Советы Владимира Крыловича помогли начинающим садоводам просчитать необходимое количество растений, выбрать при покупке жизнеспособные саженцы, подготовить участок и правильно посадить различные ягодные культуры.

В руках заботливых хозяев ягодные кустарники способны стать настоящим украшением участка. С любовью выращенные плоды будут радовать вас вкусным урожаем на протяжении всего сезона.











