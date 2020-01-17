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Танго, «добрая» ярмарка и батлейка. Куда сходить в эти выходные в Витебске

17.01.2020 15:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти крещенские выходные не будет мороза, зато будут зажигательные танцы на «Витебской снежинке» в КЗ «Витебск». А еще в рождественские святки есть возможность сделать доброе дело — помочь бездомным животным на ярмарке в Центре культуры VZAP. А в центре народного творчества горожан ждет интересная выставка про белорусскую батлейку.

«Витебская снежинка»


Фото: Игорь Матвеев

Где: КЗ «Витебск» (парк Фрунзе, 1)

Когда: в 10.00, 14.00, 18.00 (18 января) и в 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 18.00 (19 января)

Билеты: 10−12 рублей

Международные соревнования по танцевальному спорту «Витебская снежинка» закружат город в танце уже в 35 раз. Два дня в КЗ «Витебск» лучшие спортсмены будут танцевать квикстеп, вальс, танго и джайв. Приходите — это очень зрелищно!

Ярмарка в помощь бездомным животным


Фото: photo.99px.ru

Где: Центр культуры VZAP (ул. Октябрьская, 2)

Когда: 18 января, с 11.00 до 14.00

Вход: бесплатный

В Центре культуры VZAP пройдет благотворительная ярмарка. Можно будет пообщаться с питомцами приюта, купить сувениры, поучаствовать в мастер-классах. Будет открыт пункт, куда можно принести необходимые для приюта продукты и вещи.

Подробнее — по телефонам: +375 29 590−00−22, +375 33 336−78−77 и в группе.

Выставка кукол и батлейки


Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Где: областной методический центр народного творчества (ул. Ленина, 35а)

Когда: до 31 января, с 9.00 до 18.00 (выходные: воскресенье, понедельник)

Билеты: 1,2 рубля

В рождественские святки витеблян приглашают на персональную выставку новополоцкого мастера Андрея Ретикова «Цуды з КапелюШа». В нее вошли более сотни кукол в разных техниках (рисованные, тряпичные, в виде мягкой игрушки и т. д), а также 10 батлеек. Особый интерес представляет витебский батлеечный ящик «Жлоб» (теневой театр с куклами из картона в виде силуэтов), который новополоцкий мастер недавно реконструировал.

Подробнее — по телефону: +375 212 33-60-47.

 
Теги: Витебск
 
 
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В эти крещенские выходные не будет мороза, зато будут зажигательные танцы на «Витебской снежинке» в КЗ «Витебск». А еще в рождественские святки есть возможность...
 
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