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Танго, «добрая» ярмарка и батлейка. Куда сходить в эти выходные в Витебске
Источник материала: Tut.by
В эти крещенские выходные не будет мороза, зато будут зажигательные танцы на «Витебской снежинке» в КЗ «Витебск». А еще в рождественские святки есть возможность сделать доброе дело — помочь бездомным животным на ярмарке в Центре культуры VZAP. А в центре народного творчества горожан ждет интересная выставка про белорусскую батлейку.
«Витебская снежинка»
Международные соревнования по танцевальному спорту «Витебская снежинка» закружат город в танце уже в 35 раз. Два дня в КЗ «Витебск» лучшие спортсмены будут танцевать квикстеп, вальс, танго и джайв. Приходите — это очень зрелищно!
Ярмарка в помощь бездомным животным
В Центре культуры VZAP пройдет благотворительная ярмарка. Можно будет пообщаться с питомцами приюта, купить сувениры, поучаствовать в мастер-классах. Будет открыт пункт, куда можно принести необходимые для приюта продукты и вещи.
Подробнее — по телефонам: +375 29 590−00−22, +375 33 336−78−77 и в
Выставка кукол и батлейки
В рождественские святки витеблян приглашают на персональную выставку новополоцкого мастера Андрея Ретикова «Цуды з КапелюШа». В нее вошли более сотни кукол в разных техниках (рисованные, тряпичные, в виде мягкой игрушки и т. д), а также 10 батлеек. Особый интерес представляет витебский батлеечный ящик «Жлоб» (теневой театр с куклами из картона в виде силуэтов), который новополоцкий мастер недавно реконструировал.
Подробнее — по телефону: +375 212 33-60-47.
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В эти крещенские выходные не будет мороза, зато будут зажигательные танцы на «Витебской снежинке» в КЗ «Витебск». А еще в рождественские святки есть возможность...
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