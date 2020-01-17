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«Странно, что мы ещё живём». Лёгкий пост дня: почему не надо бояться угроз России и кого-либо ещё

17.01.2020 15:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Игорь Скорынин – беларуский бизнесмен, спортсмен и блогер (именно так он себя презентует, и кто мы такие, чтобы не соглашаться). Он десятками лет читает прогнозы о будущем Беларуси, которые неизменно сулят апокалипсис как для всего, что только живо в стране, так и для самой страны. Тем не менее, мы пишем этот текст, а вы его читаете – значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Или нет? Может, мы в опасности прямо сейчас? Будет хуже? Мир в огне?! Об этом – пост из фейсбука Скорынина, который мы цитируем без сокращений:

«Я, как и все, люблю наших трех политических обозревателей. Они симпатичные, уютные, привычные, домашние, а главное – свои, плоть от нашей плоти. Как и остальные беларусы, они категорически не верят, что впереди нас ждет хоть что-нибудь хорошее. Так было на моей памяти всегда, во все наши «независимые» времена, и в этом, конечно, заключена основа нашей с ними гармонии.

К примеру, в последнее время. Когда соседский премьер объявил, что пора понять, что такое Союзное государство и принять по этому поводу меры, началась паника. Нас щас присоединят! Наш толстый старший брат положит нас в свою широкую кровать и придавит потным боком к стенке, всунув нам в руки соску с нефтью, чтобы мы не капризничали! И оттуда, из этой экзистенциальной щели на чужой кровати, нам уже никогда не выбраться! Все, нам конец. Пусть бы о нас лучше забыли.

И вот непотопляемый соседский премьер уволился, а о нас собрались забыть, как нам и мечталось. Но мы понимаем, что это еще опасней! Старший брат сейчас займется своими делами! Ему будет не до нас, и мы не сможем с ним кокетничать и торговаться! Мы вообще больше ни с кем не сможем кокетничать! Теперь нам точно конец!

Беларусы не привыкли к другим прогнозам, кроме плохих. Мы всегда знаем, что будет только хуже. Я помню газетный пафос середины девяностых – нам тогда оставалось то ли три месяца, то ли шесть до полного коллапса, и так было из года в год.

За двадцать пять лет чтения статей беларуских обозревателей я не припомню, чтобы хоть раз мне встретился какой-то оптимизм. Такого просто никогда не было.

Беларуские прогнозы могут быть мрачными и очень мрачными. Наша жизнь – трамвайный маршрут от катастрофы к другой неминуемой и страшной катастрофе по рельсам, проложенным на болоте. Сегодня мы должны были жить намного хуже, чем тридцать лет назад.

Странно, что мы вообще еще живем. Наши прогнозы, с которыми все мы были согласны, говорили нам другое.

А сейчас вот теплая зима. Ничего хорошего, говорят друг другу беларусы. В теплой зиме кроется опасность! Какая? Всякая! Клещи размножатся, к примеру, и всех нас покусают. Озимые взойдут и замерзнут. В Бресте грибы выросли, зеленки и подзеленки, один мужчина на фейсбуке видел, а собирать некому. Короче, все плохо. Грибы пропадают.

И как тут жить? Нет, жить тут можно, хоть и против воли. Не надо только расслабляться. А для этого надо себя пугать.

P.S. Автор сам боится своего мнения, оно является ничем не обоснованным мнением дилетанта. Прошу меня не банить, если вам почудится, что я за оптимизм в прогнозах.

Все будет плохо, не волнуйтесь, я с вами полностью согласен. Я беларус все-таки.

Но почему-то мне кажется, что нам и в этот раз удастся выжить».

Читайте по теме: Как перестать нервничать и научиться жить. Текст для всех, кому хочется быть счастливым в 21 веке

 
Теги: Брест
 
 
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Игорь Скорынин – беларуский бизнесмен, спортсмен и блогер (именно так он себя презентует, и кто мы такие, чтобы не соглашаться). Он десятками лет читает прогнозы о...
 
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