Внимание, розыск: следователи ищут очевидцев ДТП на трассе М4 в Червенском районе

Источник материала: Tut.by

Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП на трассе М4 в Червенском районе, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовного дела.



Фото: МЧС

Авария произошла 29 декабря, около 07.15. По информации следствия, водитель Hyundai Elantra ехала по трассе М4 Минск — Могилев в направлении столицы. На 83-м километре дороги она не справилась с управлением, допустила потерю курсовой устойчивости автомобиля и в заносе врезалась в попутную фуру, после чего легковушка вылетела в кювет.

В результате ДТП пассажир легковушки получил тяжелые травмы.



Фото: МЧС

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами данного происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 017 145-25-18, 8 017 145-24-61, 8 017 142-92-02.