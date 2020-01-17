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Внимание, розыск: следователи ищут очевидцев ДТП на трассе М4 в Червенском районе
Источник материала: Tut.by
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП на трассе М4 в Червенском районе, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовного дела.
Авария
В результате ДТП пассажир легковушки получил тяжелые травмы.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси.
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В результате ДТП пассажир легковушки получил тяжелые травмы.
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