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«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль

17.01.2020 15:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На пути к спортивной карьере. Еще одна мечта сбылась благодаря акции «Наши дети». 13-летний подросток попал в школу олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем накануне Нового года вместе с родителями, братьями и сестрами встречал благотворителей. Подарки для детского дома семейного типа привезли достойные. В беседе со взрослыми гостями парень озвучил свою мечту: хочу стать профессиональным спортсменом и вот сейчас он усердно осваивает боксерские навыки.

«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»

«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль

«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль

И пока Артем упорно идет к поставленной цели, в его семье сбылась еще одна мечта: в Марьину Горку доставили минивен. Новенькая машина – подарок, о котором Божановы попросили руководство Минской области. Нашелся и меценат для такой не дешевой покупки.

«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль

«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль

Елена Божанова, мама-воспитательница детского дома семейного типа:
Папа наш занимается детьми. Он развозит детей в школу, детский сад. Это его обязанность. Потом он забирает их, пока я с маленькими сижу. Всех детей одновременно, конечно, вместить в машину мы не могли.

«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль

Павел Тапузидис, предприниматель:
Делая добрые дела, всегда приятно испытывать обыкновенные человеческие чувства. Ведь подарок – это не обязанность. Подарок – это дар просто. Вот это меценатство, социальная ответственность должна быть постоянно.

«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Я считаю, что каждый бизнесмен какую-то часть заработанных денег… Я думаю, для них это будет приятно: понимать, что заработанные деньги где-то идут на благотворительность, для людей. Мне кажется, это здорово!

«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль

«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль

«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль

В семье Божановых воспитываются 10 детей. Причем родных и приемных здесь поровну. Теперь можно всем вместе путешествовать и приезжать поболеть за Артема на соревнованиях, где бы они не проходили.

И еще одна хорошая новость для всех семейных детских домов Минской области: все они также смогут получить по автомобилю. Такое предложение было озвучено руководством Совета по развитию предпринимательства. Нашлись бы спонсоры.

«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль

Люди в материале: Александр Турчин, Елена Божанова, Павел Тапузидис
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. На пути к спортивной карьере. Еще одна мечта сбылась благодаря акции «Наши дети». 13-летний подросток попал в школу олимпийского резерва, сообщили...
 
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