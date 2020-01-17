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«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На пути к спортивной карьере. Еще одна мечта сбылась благодаря акции «Наши дети». 13-летний подросток попал в школу олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артем накануне Нового года вместе с родителями, братьями и сестрами встречал благотворителей. Подарки для детского дома семейного типа привезли достойные. В беседе со взрослыми гостями парень озвучил свою мечту: хочу стать профессиональным спортсменом и вот сейчас он усердно осваивает боксерские навыки.
И пока Артем упорно идет к поставленной цели, в его семье сбылась еще одна мечта: в Марьину Горку доставили минивен. Новенькая машина – подарок, о котором Божановы попросили руководство Минской области. Нашелся и меценат для такой не дешевой покупки.
Елена Божанова, мама-воспитательница детского дома семейного типа:
Павел Тапузидис, предприниматель:
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В семье Божановых воспитываются 10 детей. Причем родных и приемных здесь поровну. Теперь можно всем вместе путешествовать и приезжать поболеть за Артема на соревнованиях, где бы они не проходили.
И еще одна хорошая новость для всех семейных детских домов Минской области: все они также смогут получить по автомобилю. Такое предложение было озвучено руководством Совета по развитию предпринимательства. Нашлись бы спонсоры.
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Новости Беларуси. На пути к спортивной карьере. Еще одна мечта сбылась благодаря акции «Наши дети». 13-летний подросток попал в школу олимпийского резерва, сообщили...
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