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Митрополит Павел о 500-летии монастыря в Жировичах: «Будем надеяться, что Патриарх всея Руси Кирилл приедет на этот праздник»

17.01.2020 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Об одном из чудес Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – в выпуске программы «Специальный репортаж». Говорят насельники, что монастырь никогда за всю свою историю не закрывался и не был осквернён безбожниками. В советское время все обители на территории Беларуси остановили работу, но только не Жировичская.

Митрополит Павел о 500-летии монастыря в Жировичах: «Будем надеяться, что Патриарх всея Руси Кирилл приедет на этот праздник»

Уже в мае этого здесь готовятся масштабно отпраздновать две важные даты: 500-летие обители и 550-летие с момента второго явления чудотворной иконы.

«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери

Подготовка в разгаре. Идёт ремонт старинного братского корпуса. Обновляют фасады и внутреннее убранство. Вскоре приступят к реконструкции колокольни. Изменение главной городской площади, новый асфальт, парковки и зоны отдыха – к весне и сам агрогородок будет не узнать.

Митрополит Павел о 500-летии монастыря в Жировичах: «Будем надеяться, что Патриарх всея Руси Кирилл приедет на этот праздник»

Скептики возразят, так не известна же точная дата строительства монастыря. Разные источники дают противоречивую информацию. Но ведь и точную дату рождения Христа тоже никто не знает. Да и в числе ли вся соль?

Митрополит Павел о 500-летии монастыря в Жировичах: «Будем надеяться, что Патриарх всея Руси Кирилл приедет на этот праздник»

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Я в таких случаях всегда говорю: скажите, ну какая нам разница? День раньше, день позже, год раньше, год позже. Я вот, беседуя с владыкой Гурием, я ему говорю: Владыка, давайте мы определим – праздновать не только вот 19 и 20 мая 2020 года. Давайте определим, будем праздновать целый год. И пусть те злопыхатели, которые когда-то глумились над Христом Спасителем, над церковью, пусть и сегодня они поглумятся, для нас непринципиально. Если кому-то это принципиально и от этого что-то может измениться, тогда можем подискутировать, можно о чём-то говорить. На самом деле, это не дискуссионный вопрос, по крайней мере, для нас, для верующих во Христа людей. Поэтому мы готовимся к этому юбилею, к этому празднику. Будем надеяться, что Святейший Московский Патриарх всея Руси Кирилл приедет на этот праздник. Будем надеяться, что этот праздник пройдёт при участии главы государства и главы нашей церкви, в большом скоплении верующих людей. Поэтому всех верующих людей приглашаем на это событие.

Митрополит Павел о 500-летии монастыря в Жировичах: «Будем надеяться, что Патриарх всея Руси Кирилл приедет на этот праздник»

Большой праздник в маленьком агрогородке. В обители, которая сумела пройти через межконфессиональные бури и кровопролитные войны, выстоять и укрепиться. И в знаковый для страны год 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, напомнить людям о чистом и вечном. Оплот белорусского православия под покровом чудотворной иконы Пресвятой Богородицы.

Люди в материале: Митрополит Павел
 
 
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Об одном из чудес Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – в выпуске программы «Специальный репортаж». Говорят насельники, что...
 
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