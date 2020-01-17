|
Митрополит Павел о 500-летии монастыря в Жировичах: «Будем надеяться, что Патриарх всея Руси Кирилл приедет на этот праздник»
Источник материала: СТВ
Об одном из чудес Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – в выпуске программы
Уже в мае этого здесь готовятся масштабно отпраздновать две важные даты: 500-летие обители и 550-летие с момента второго явления чудотворной иконы.
Подготовка в разгаре. Идёт ремонт старинного братского корпуса. Обновляют фасады и внутреннее убранство. Вскоре приступят к реконструкции колокольни. Изменение главной городской площади, новый асфальт, парковки и зоны отдыха – к весне и сам агрогородок будет не узнать.
Скептики возразят, так не известна же точная дата строительства монастыря. Разные источники дают противоречивую информацию. Но ведь и точную дату рождения Христа тоже никто не знает. Да и в числе ли вся соль?
Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Большой праздник в маленьком агрогородке. В обители, которая сумела пройти через межконфессиональные бури и кровопролитные войны, выстоять и укрепиться. И в знаковый для страны год 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, напомнить людям о чистом и вечном. Оплот белорусского православия под покровом чудотворной иконы Пресвятой Богородицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Митрополит Павел о 500-летии монастыря в Жировичах: «Будем надеяться, что Патриарх всея Руси Кирилл приедет на этот праздник»
Об одном из чудес Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – в выпуске программы «Специальный репортаж». Говорят насельники, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)