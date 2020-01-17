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Кадры для модернизации. Востребованы ли рабочие специальности у молодёжи?

17.01.2020 16:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кадры для модернизации. Востребованы ли рабочие специальности у молодёжи?
Фото из открытых источников

В Беларуси уже не первый год ведется работа по модернизации системы профессионального образования и популяризации рабочих специальностей. Сверхзадача проекта – показать молодежи, которая задумалась над выбором профессии, положительные стороны получения профессионально-технического и среднего специального образования.

Кадры для модернизации. Востребованы ли рабочие специальности у молодёжи?Насколько наша молодежь откликается на новые вызовы, есть ли у нее интерес к тому, чтобы, что называется, работать руками, «АиФ» расспросил Наталью ШЕВЧЕНКО-САВЛАКОВУ, проректора по научно-методическому обеспечению качества профессионального образования Республиканского института профессионального образования.   

- За последние годы мы видим, что отношение к рабочим профессиям меняется: к ним растет интерес, - говорит специалист. – Так, на протяжении нескольких лет в республике проводится чемпионат профессионального мастерства по стандартам международной ассоциации WorldSkills International, и год от года мы наблюдаем, как повышается активность не только учащихся профессиональных лицеев и колледжей, но и студентов вузов и молодых рабочих, которые стремятся попасть на престижный конкурс. Если пять лет назад, начиная это конкурсное движение, мы искали кандидатов, которые могли бы принять участие в чемпионате, то сегодня мы проводим ряд отборочных соревнований во всех регионах республики, чтобы  учесть заявки всех желающих. Почему так происходит? Сегодня стирается грань между уровнями образования, и работодателям нужны сотрудники, которые умеют выполнять работу руками, настраивать, диагностировать, проектировать и т. д. То есть, возросла потребность в комплексных специалистах, которые могут решать задачи разного уровня сложности.

Кадры для модернизации. Востребованы ли рабочие специальности у молодёжи? Прокачать образование. Какие возможности есть для этого в Беларуси?

Подготовка идет

- На практике, к сожалению, с такими комплексными специалистами нечасто приходится сталкиваться.

- Думаю, через несколько лет будут встречаться, как правило, именно такие специалисты, подготовка которых сейчас идет полным ходом. Это поступательный процесс, сложно сразу массово выпустить на рынок работников, владеющих высокотехнологичным оборудованием, которое постепенно появляется на реальных производственных объектах. Например, недавно на базе профессионально-технического колледжа монтажных и подъемно-транспортных работ проходил конкурс электромонтажников, в котором приняли участие ребята со всей Беларуси. И, соревнуясь, они показывали высокое мастерство, используя новинки в области электроэнергетики.

Более того, система образования старается оперативно реагировать на потребности рынка, которому нужны новые профессии. Так, благодаря тесному сотрудничеству института, учреждений профессионального образования и социальных партнеров  пару лет назад открыта подготовка специалистов в области сухого строительство, визуального мерчендайзинга и др., поскольку рынку очень нужны такие кадры.

А обучение подразумевает использование новейших подходов: профессионально-технические и средние специальные учреждения образования оснащаются лабораториями, в которых сконцентрировано высокотехнологичное оборудование. На базе учреждений образования создаются ресурсные центры – на их площадках могут обучаться не только учащиеся этих учреждений, но и студенты вузов и даже представители различных предприятий из разных регионов.

Недавно сертифицированный учебный центр по технологиям «Индустрия 4.0» был открыт на базе Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе в Минске. Это уникальный для всего постсоветского пространства центр, прошедший международную сертификацию: компетенции, которые освоят его учащиеся, признаваемы более чем на 200 тыс. предприятиях по всему миру. Данный центр позволит формировать знания об устройствах и принципах работы компонентов системы современного цифрового производства, работы с промышленным и мобильными роботами и  навыки программирования на сенсорных панелях.

Возможности центра позволяют осуществлять обучение учащихся и студентов, подготовку и переподготовку взрослого населения по изучению технологий цифрового производства «Индустрия 4.0» в части информатизации, автоматизации производственных процессов, повышения эффективности производства и использования мехатронных систем и промышленных роботов. 

Кадры для модернизации. Востребованы ли рабочие специальности у молодёжи?
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Как убедить?

- И все же сложно ли убедить современную молодежь променять вуз на профессионально-технический колледж?

- Чтобы подрастающее поколение всерьез подходило к выбору профессии, задумывалось над возможными путями ее получения, в республике проводится ряд профориентационных мероприятий. В этом году мы предложили школьникам поразмышлять над профессиональным выбором, используя формат дебатов. Как раз недавно в Минске прошел открытый школьный турнир по дебатам в формате Карла Поппера для учеников старших классов со всей Беларуси. Они обсуждали, какое образование нужнее современному белорусу: профессионально-техническое и среднее специальное или высшее. В этой интеллектуальной игре выступающие должны убедить судью в том, что их позиция по теме более сильная. Было очень интересно наблюдать, как команды доказывали, приводили аргументы и обосновывали, убеждали оппонентов и аудиторию в том, что профессиональное образование приоритетно по отношению к высшему. Радует, насколько грамотно дети строят линию аргументации и вдумчиво рассуждают, какие качественные факты подбирают, чтобы быть убедительными.

То есть современные школьники не ждут, когда взрослые придут и разжуют им, что делать, а сами пытаются искать ответы на волнующие их вопросы и определиться с тем, что для них приоритетно.

КСТАТИ

В 2019 году на обучение в учреждения среднего специального образования приняты около 37 тыс. человек, примерно на 400 больше, чем в 2018 году.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Модернизация идет, а что со специалистами? «АиФ» узнал, популярны ли рабочие специальности у молодежи
 
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