Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз









Тяжелый недуг, от которого умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев, сразил сатирика Михаила Жванецкого.





МК », 85-летний Михаил Михайлович узнал диагноз незадолго до Нового года. Праздник он отметил на родине, в Одессе (Украина), а по возвращении немедленно госпитализировался в больницу, чтобы как можно скорее начать лечение. Как стало известно «», 85-летний Михаил Михайлович узнал диагноз незадолго до Нового года. Праздник он отметил на родине, в Одессе (Украина), а по возвращении немедленно госпитализировался в больницу, чтобы как можно скорее начать лечение.





По мнению врачей, у народного артиста не самая агрессивная форма заболевания (по всей видимости, речь идет об онкологии - прим. БП), хотя его самочувствие оценивается как средней тяжести. Ему назначены стандартные процедуры. Медики считают, что смогут через некоторое время стабилизировать состояние именитого пациента.





Жена сатирика часто навещает больного. Постельному режиму Жванецкий предпочитает прогулки по палате и коридорам лечебного заведения. Он достаточно активен, хотя всем заметно подавленное настроение.











