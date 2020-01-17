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Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз
Источник материала: Партизан
Сатирик лечится в одной из московских больниц.
Тяжелый недуг, от которого умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев, сразил сатирика Михаила Жванецкого.
Как стало известно «
По мнению врачей, у народного артиста не самая агрессивная форма заболевания (по всей видимости, речь идет об онкологии - прим. БП), хотя его самочувствие оценивается как средней тяжести. Ему назначены стандартные процедуры. Медики считают, что смогут через некоторое время стабилизировать состояние именитого пациента.
Жена сатирика часто навещает больного. Постельному режиму Жванецкий предпочитает прогулки по палате и коридорам лечебного заведения. Он достаточно активен, хотя всем заметно подавленное настроение.
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Сатирик лечится в одной из московских больниц.
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