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В Беларуси создают фонд универсального обслуживания связи и информатизации

17.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси создают фонд универсального обслуживания связи и информатизации

В Беларуси создается республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации. Соответствующий указ №13 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ принят для дальнейшего развития в стране деятельности в области телекоммуникаций, информатизации, информационных технологий и универсальных услуг связи.

Республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации создается в составе республиканского бюджета и является государственным целевым бюджетным фондом. Его доходы будут формироваться за счет отчислений операторов электросвязи в размере 1,5% их доходов от оказания услуг электросвязи.

От отчислений по 31 декабря 2020 года будут освобождены операторы электросвязи, которые эксплуатируют единую республиканскую сеть передачи данных, координируют работы по ее созданию и развитию, а также выступают заказчиками по проектированию, строительству, оснащению опорной сети передачи данных.

В этом году республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации будет сформирован в сумме Br45 млн. Распорядителем средств фонда станут Министерство связи и информатизации, а также государственные органы, являющиеся заказчиками госпрограмм информатизации.

https://www.belta.by
 
 
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В Беларуси создается республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации. Соответствующий указ №13 подписал Президент Беларуси Александр...
 
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