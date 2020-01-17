Город снова выставил на торги квартиры в престижных домах Минска. Некоторые подешевели на 25%

Источник материала: Tut.by

Весной мы писали о том, что государство выставляло на аукцион квартиры, переданные застройщиками городу в счет усредненного сноса. Но тогда продать удалось не все и теперь это жилье выставили на новые торги с понижением цены, рассказал REALTY.TUT.BY замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Некоторые квартиры упали в цене на четверть.



Фото: Flatfy.by

17 февраля в Минске пройдет аукцион по продаже квартир, принадлежащих государству. Все они расположены в современных домах, в этих квартирах еще никто не жил, и они не находятся под арестом. Квартиры были переданы государству застройщиками в порядке исполнения принятых на себя обязательств. Смотрите, что предлагают.

Большая «однушка» возле метро «Петровщина»

Еще одна квартира находится в монолитном доме «Минскстроя» на проспекте Газеты «Правда», 1 — возле станции метро «Петровщина».



Фото: realt.by

Однокомнатное жилье с чистовой отделкой находится на втором этаже, занимает площадь 71,6 «квадрата» и предлагается по начальной цене в 164 тысячи рублей, или 77 780 долларов. Стоимость квадратного метра — 1086 долларов. Раньше она продавалась за сто тысяч долларов, а теперь стала дешевле на 24%.

























Квартира в клубном доме в Цнянке

Стоит также обратить внимание на трехкомнатную квартиру в престижном клубном доме «Вилла Рива», который компания «Белреконструкция» построила на улице Друйской, 61 в Цнянке.





Жилье расположено на первом и цокольном этажах. Эта квартира с чистовой отделкой площадью 121 квадратный метр будет продаваться по начальной цене в 273 тысячи рублей, или около 129,5 тысячи долларов. Стоимость «квадрата» — 1066 долларов.

Раньше эта квартира стоила 171 тысячу долларов и подешевела на 25%. Стоит отметить, что рыночная цена на жилье в «Вилла Риве» стартует с 1600 долларов за квадратный метр.









— Клубный дом «Вилла Рива» расположен возле реки Цны в окружении лесного массива. Вблизи нет ни магистральных дорог, ни каких бы то ни было производств. Рядом — велосипедные дорожки, лыжные трассы. Для каждой квартиры предусмотрен свой земельный участок. Каждая квартира снабжена индивидуальным отоплением. Для круглосуточной безопасности жильцов работают системы видеонаблюдения, позволяющие осмотреть территорию, не выходя из дома. Вход на территорию возможен только по специальным чипам, — говорится в одном из объявлений по продаже квартир в «Вилла Риве».





Большая «однушка» возле «Минск-Мира»

Еще одна большая однокомнатная квартира с чистовой отделкой находится в панельном доме на улице Германовской, 9, что рядом с «Минск-Миром».





Эта «однушка» занимает площадь в 78,1 «квадрата» и находится на первом этаже. Начальная цена — 158 тысячи рублей, или 74 934 долларов. Стоимость «квадрата» — 959 долларов, что сильно ниже рыночной цены. Раньше она продавалась за 85 тысяч долларов и подешевела на 13%.





















И еще пять квартир в престижном доме

Кроме того, на аукцион 17 февраля выставят пять квартир в престижном ЖК «Флагман» на Беломорской, 21 — между улицами Куйбышева и Якуба Коласа. Застройщик — «Стройфинпроект».



Фото: АН «Твоя столица»

Жилье тут продается без чистовой отделки. Средняя цена «квадрата» — 1250−1350 долларов. Раньше они продавались по 1500—1600 и сейчас цена на них снизилась на 15−20%. Получилось, что теперь они стоят ниже рынка.

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На торги будут выставлены и другие квартиры. Информация об аукционе скоро появится на сайте Минского городского центра недвижимости. Покупателям могут предоставить рассрочку оплаты до 1 сентября 2020 года.